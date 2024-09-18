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Posted 18 сентября, 08:00

Published 18 сентября, 08:00

Modified 18 сентября, 08:41

Updated 18 сентября, 08:41

Иллюстрация

Огромный столб дыма. В омских Нефтяниках что-то горит

18 сентября 2024, 08:00
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

В омских Нефтяниках произошел серьезный пожар

Дым заметили омичи в разных районах города.

Сегодня, около часу дня в Советском округе в городке Нефтяниках Омска произошел серьезный пожар. Соцсети заполнились фотографиями и снимками очевидцев. На кадрах видно, как огромный столб дыма поднимается вверх. Как рассказали омичи, в воздухе стоит едкий запах дыма.

Дым заметен издалека в районе Пушкинского тракта, у полей Сибниисхоза в районе железной дороги, на объезде в сторону Амурского поселка.

Фото: Телеграм-канал «Инцидент Омск»

В региональном МЧС Городу55 рассказали, что там горит мусор. Сейчас все силы МЧС направлены на ликвидацию открытого огня.

«В 13 часов 31 минуту поступило сообщение о возгорании мусора на открытой территории по адресу: Красноярский тракт, за территорией СТ Садовод. Предварительно площадь пожара 100 кв. м. От МЧС России задействованы в тушении 14 сотрудников и 3 единицы техники», — уточнили в МЧС.
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#МЧС#Новости#Нефтяники#Советский округ
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