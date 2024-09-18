Огромный столб дыма. В омских Нефтяниках что-то горит

Сегодня, около часу дня в Советском округе в городке Нефтяниках Омска произошел серьезный пожар. Соцсети заполнились фотографиями и снимками очевидцев. На кадрах видно, как огромный столб дыма поднимается вверх. Как рассказали омичи, в воздухе стоит едкий запах дыма.