Гарик Харламов подтвердил, что Comedy Club закрывается

Posted 20 сентября, 14:10
Published 20 сентября, 14:10
Modified 20 сентября, 14:13
Updated 20 сентября, 14:13
Сегодня, 20 сентября, в 20:00 в эфир на телеканале ТНТ выйдет прощальный выпуск шоу Comedy Club, информацию подтвердил его ведущий Гарик Харламов.
«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — обратился с зрителям комик.
За время существования зрители увидели 20 сезонов комедийного шоу и более 800 оригинальных выпусков, 1 500 стендапов, 4 000 миниатюр, 10 000 концертов в сотнях городов по всему миру.
Ранее Город55 писал, что омич примет участие в одном из популярных шоу на телеканале ТНТ: ему предстоит рассмешить Гарика Мартиросяна и побороться за главный приз — один миллион рублей.