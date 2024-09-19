В Омской области больница заплатит штраф за свалку из медицинских отходов

Posted 19 сентября, 06:40
Published 19 сентября, 06:40
Modified 19 сентября, 08:17
Updated 19 сентября, 08:17
В Русско-Полянском районе Омской области прокуратура выявила нарушения в работе районной больницы, рассказали в ведомстве. Проверка показала, что «Русско-Полянская ЦРБ» не заключила договор с организацией для вывоза медицинских отходов класса «А» и не контролировала утилизацию отходов класса «Б». Это привело к тому, что опасные отходы оказались на промышленном участке. Это не только было опасно для жителей, но и могло нанести существенный вред экологии.
В связи с этим прокуратура направила главному врачу представление для устранения нарушений. Больница была привлечена к административной ответственности за несоблюдение санитарных норм.
Только после строгого выговора руководство больницы решило организовать конкурс на заключение договора на вывоз медицинских отходов. Прокуратура продолжает следить за ситуацией.
Ранее Город55 писал, что в омских медучреждениях особенно нуждаются в медиках, в том числе врачах, медсестрах, а также фармацевтах.