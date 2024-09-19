В Омской области больница заплатит штраф за свалку из медицинских отходов

В Русско-Полянском районе Омской области прокуратура выявила нарушения в работе районной больницы, рассказали в ведомстве. Проверка показала, что «Русско-Полянская ЦРБ» не заключила договор с организацией для вывоза медицинских отходов класса «А» и не контролировала утилизацию отходов класса «Б». Это привело к тому, что опасные отходы оказались на промышленном участке. Это не только было опасно для жителей, но и могло нанести существенный вред экологии.