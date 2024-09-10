Омск ищет золотые руки: топ самых высокооплачиваемых вакансий сентября

На первое место в рейтинге вышел водитель категории Е. Работодатели готовы платить ему от 100 тысяч рублей в месяц. В обязанности входит перевозка грузов на межгороде. Как писал ранее Город55, такие работники очень нужны в мэрии Омска. Причина такой нехватки кадров проста: город активно развивается, а дорожная инфраструктура требует постоянного обновления и ремонта. Чтобы справиться с нарастающим объемом работ, нужны опытные и квалифицированные специалисты. Так, водителям автомобиля предлагают зарплату от 45 тысяч рублей, машинистам погрузчика, автогрейдера и бульдозера — от 47 тысяч рублей. Рабочим и озеленителем платят от 35 тысяч рублей. Самая высокая зарплата ждет машинистов асфальтоукладчика — от 100 тысяч рублей. Такие специалисты ищутся с пометкой «Срочно!».