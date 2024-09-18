Названы улицы, где хотят поставить комплексы для омских водителей

Как стало известно Городу55, в Горсовете продолжаются обсуждения идеи строительства многофункциональных комплексов на конечных остановках общественного транспорта. Эти современные здания предоставят водителям возможность отдохнуть, принять душ и пройти предрейсовый осмотр — необходимые условия для повышения комфорта и безопасности не только для самих водителей, но и для пассажиров.