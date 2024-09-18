Названы улицы, где хотят поставить комплексы для омских водителей

Posted 18 сентября, 04:10
Published 18 сентября, 04:10
Modified 18 сентября, 04:45
Updated 18 сентября, 04:45
Как стало известно Городу55, в Горсовете продолжаются обсуждения идеи строительства многофункциональных комплексов на конечных остановках общественного транспорта. Эти современные здания предоставят водителям возможность отдохнуть, принять душ и пройти предрейсовый осмотр — необходимые условия для повышения комфорта и безопасности не только для самих водителей, но и для пассажиров.
Омская палата предложила построить комплексы на остановках. Мэрия поддерживает идею, но для реализации потребуется юридическая работа и изменение статуса земли.
Мэрия призвала заинтересованные организации представить свои предложения по конкретным местам для строительства таких объектов. Первые рекомендации уже поступили от Омского транспортного союза, который предложил рассмотреть следующие конечные остановки: Стрельникова, Романенко, ДСК-2 и Гашека.
Строительство многофункциональных комплексов поможет привлечь в работу больше водителей и помогать им облегчать нагрузку в жаркий летний день.
Ранее Город55 писал об изменениях городских маршрутов на Левом берегу из-за масштабного ремонта на бульваре Архитекторов.