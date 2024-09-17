Построены в середине прошлого века. В Омске признали аварийными два жилых дома

Posted 17 сентября, 09:33
Published 17 сентября, 09:33
Modified 17 сентября, 09:35
Updated 17 сентября, 09:35
В Омске признали аварийными два многоквартирных дома. Постановление 13 сентября подписал исполняющий обязанности мэра города Евгений Фомин. Речь идет о домах по адресам улица 2-я Линия, 59 и улица Новосортировочная, 17 В.
«Установить срок отселения физических и юридических лиц из многоквартирных домов до 31 декабря 2031 года», — говорится в документе.
Двухэтажный дом на 2-й Линии был построен в 1963 году. Здание находится по соседству с памятником архитектуры «Дом К. В. Куликова».
Дом на Новосортировочной улице в Ленинском округе также имеет два этажа. Здание возвели в 1957 году.
Ранее Город55 рассказывал, что на улице 20-го Партсъезда 16 сентября рухнула стена кирпичной пятиэтажки. Дом был признан аварийным и расселен.