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Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

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Застолье закончилось трагедией. Житель Омской области из ревности убил знакомого

18 июля 2024, 04:39
Фото: Прокуратура Омской области
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В Омской области пьяный мужчина в порыве ревности ударил знакомого ножом в грудь

Молодой человек приревновал свою сожительницу и расправился с ее знакомым.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 22-летнему жителю Седельниковского района было предъявлено обвинение в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Выяснилось, что вечером 21 апреля обвиняемый, находясь во дворе своего дома после застолья, приревновал возлюбленную к 30-летнему знакомому, который оказывал ей знаки внимания. Когда женщина отошла, обвиняемый ударил соперника ножом в область грудной клетки и сбежал. Однако долго скрываться ему не удалось, мужчину задержали.

При этом свою вину молодой человек так и не признал полностью. Теперь уголовное дело рассмотрят в Седельниковском районном суде. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Фото: Прокуратура Омской области
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