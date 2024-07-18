Застолье закончилось трагедией. Житель Омской области из ревности убил знакомого

Выяснилось, что вечером 21 апреля обвиняемый, находясь во дворе своего дома после застолья, приревновал возлюбленную к 30-летнему знакомому, который оказывал ей знаки внимания. Когда женщина отошла, обвиняемый ударил соперника ножом в область грудной клетки и сбежал. Однако долго скрываться ему не удалось, мужчину задержали.