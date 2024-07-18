Застолье закончилось трагедией. Житель Омской области из ревности убил знакомого

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Как сообщили в региональной прокуратуре, 22-летнему жителю Седельниковского района было предъявлено обвинение в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).
Выяснилось, что вечером 21 апреля обвиняемый, находясь во дворе своего дома после застолья, приревновал возлюбленную к 30-летнему знакомому, который оказывал ей знаки внимания. Когда женщина отошла, обвиняемый ударил соперника ножом в область грудной клетки и сбежал. Однако долго скрываться ему не удалось, мужчину задержали.
При этом свою вину молодой человек так и не признал полностью. Теперь уголовное дело рассмотрят в Седельниковском районном суде. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.