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Published Сегодня, 04:47

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Зарплаты до 300 тысяч. Сколько готовы платить в омских государственных больницах

2 сентября 2024, 04:47
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске ищут врача-офтальмолога на зарплату до 300 тысяч рублей

Также высокоплачиваемые вакансии для врачей различных специальностей открыты в районах области.

В конце августа омская офтальмологическая больница имени Выходцева разместила вакансию врача-офтальмолога, витреоретинального хирурга. Специалисту готовы предложить зарплату до 300 тысяч рублей. В обязанности доктора будет входить полный спектр хирургии заднего отрезка глаза, комплекс хирургии при тяжелых травмах глаз. Требуется опыт работы от 5 лет.

Город55 собрал на сайте «Работа России» топ высокооплачиваемых вакансий для врачей в государственных медучреждениях Омской области.

В городскую больницу № 6 ищут врача-терапевта на зарплату от 80 тысяч до 150 тысяч рублей. Столько же готовы предложить врачу-хирургу в Тарской ЦРБ.

В Москаленской ЦРБ открыта вакансия для врача-хирурга с зарплатой до 120 тысяч рублей. В Таре в больницу также требуются невролог, реаниматолог, инфекционист. Специалистам готовы платить до 104 тысяч рублей.

Ранее Город55 сообщал, что уровень средней зарплаты медиков в Омской области достиг 83 тысяч рублей. Такие данные опубликовал Росстат.

Росстат: средняя зарплата омских медиков достигла 83 тысяч рублей
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#Евгений Игишев#Здоровье#Омск#Омская область#Зарплата#Врачи#Хирургия
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