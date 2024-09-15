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Posted 15 сентября, 04:12

Published 15 сентября, 04:12

Modified 15 сентября, 04:31

Updated 15 сентября, 04:31

иллюстрация

Мутный «источник». Омичи рассказали о серьезной протечке водопровода на Левобережье

15 сентября 2024, 04:12
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи поделились кадрами серьезной протечки водопровода на Левом берегу

Очевидцы отмечают, что вода прибывает уже 4 дня, а возникшая проблема может быть связана с деятельностью «Омскводоканала», «Тепловой компании» или даже «Омск РТС».

Сообщение о повреждении коммуникаций в районе остановки «Жилой комплекс „Кристалл“» появилось в социальных сетях накануне вечером: по словам очевидца, утечка воды наблюдается уже 4 дня. Кроме того, автор сообщения отметил, что жители уже обращались в профильные организации с вопросами об устранении аварии.

Скриншоты видеозаписиСкриншоты видеозаписи
Скриншоты видеозаписиСкриншоты видеозаписи
Фото: Интернет-сообщество "ЧП Омск" в социальной сети "ВКонтакте". Скриншоты видеозаписи

Как Городу55 сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Омска, сведений об утечке воды к ним не поступало, однако представитель ЕДДС заверил, что передаст информацию об аварии ремонтным службам «Омскводоканала».

Напомним, ранее Город55 сообщал об экстренных работах на магистральном трубопроводе, проведенном по улице 20-я Линия: неделю назад персонал предприятия был вынужден отключить водоснабжение сразу по нескольким десяткам адресов для выполнения необходимых работ. Срочность подобного вмешательства была обусловлена аналогичной причиной — объемы утечки воды превысили все возможные нормы.

Срочные работы. Омскводоканал начал экстренный ремонт трубопровода на 20-й Линии
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#Илья Скобин#Омск#Социальные сети#Авария#Водоснабжение#Тепловая компания#Новости#Омск РТС#Водопровод#Очевидцы#Кристалл#Протечка#ЕДДС
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