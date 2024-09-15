Мутный «источник». Омичи рассказали о серьезной протечке водопровода на Левобережье

Сообщение о повреждении коммуникаций в районе остановки «Жилой комплекс „Кристалл“» появилось в социальных сетях накануне вечером: по словам очевидца, утечка воды наблюдается уже 4 дня. Кроме того, автор сообщения отметил, что жители уже обращались в профильные организации с вопросами об устранении аварии.