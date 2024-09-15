Мутный «источник». Омичи рассказали о серьезной протечке водопровода на Левобережье

Posted 15 сентября, 04:12
Published 15 сентября, 04:12
Modified 15 сентября, 04:31
Updated 15 сентября, 04:31
Сообщение о повреждении коммуникаций в районе остановки «Жилой комплекс „Кристалл“» появилось в социальных сетях накануне вечером: по словам очевидца, утечка воды наблюдается уже 4 дня. Кроме того, автор сообщения отметил, что жители уже обращались в профильные организации с вопросами об устранении аварии.
Как Городу55 сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Омска, сведений об утечке воды к ним не поступало, однако представитель ЕДДС заверил, что передаст информацию об аварии ремонтным службам «Омскводоканала».
Напомним, ранее Город55 сообщал об экстренных работах на магистральном трубопроводе, проведенном по улице 20-я Линия: неделю назад персонал предприятия был вынужден отключить водоснабжение сразу по нескольким десяткам адресов для выполнения необходимых работ. Срочность подобного вмешательства была обусловлена аналогичной причиной — объемы утечки воды превысили все возможные нормы.