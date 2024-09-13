Открыли только осенью. В одном из райцентров Омской области появился новый пляж

Posted 13 сентября, 10:49
Published 13 сентября, 10:49
Modified 13 сентября, 10:51
Updated 13 сентября, 10:51
В небольшом населенном пункте Павлоградка, расположенном в Омской области, успешно завершили создание нового места для пляжного отдыха. Этот объект, работы над которым стартовали в конце июля, был готов к завершению купального сезона 2024 года. Однако полноценно оценить его достоинства местные жители и туристы смогут лишь в следующем сезоне.
Новая зона отдыха раскинулась на берегу живописного водоема, официально признанного местной администрацией рекреационной территорией. В ходе реализации проекта были проведены комплексные работы по благоустройству, включающие не только обустройство пляжа, но и создание инфраструктуры для комфортного времяпрепровождения. Финальным штрихом стало возведение двух параллельных мостков, простирающихся в воду на 15-20 метров. Эти сооружения, установленные на прочных металлических опорах и оборудованные поручнями, обеспечивают безопасный доступ к водоему. Один из мостков дополнен плавучим понтоном для швартовки лодок, что делает пляж привлекательным для любителей водных прогулок.
Особое внимание уделили очистке прибрежной зоны от зарослей камыша, что значительно улучшило внешний вид и экологическое состояние территории. На пляже установили необходимые объекты инфраструктуры: кабинки для переодевания, пару навесов для отдыха и заасфальтированную парковку. Все эти элементы призваны обеспечить максимальный комфорт посетителей.
Для поддержания порядка и предупреждения нежелательных инцидентов на территории пляжа установлены две камеры видеонаблюдения.
Напомним, что купальный сезон завершился еще 1 сентября. С пляжей сняли необходимое оборудование, а спасатели закончили работу по осмотру береговой линии.