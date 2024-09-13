Открыли только осенью. В одном из райцентров Омской области появился новый пляж

Новая зона отдыха раскинулась на берегу живописного водоема, официально признанного местной администрацией рекреационной территорией. В ходе реализации проекта были проведены комплексные работы по благоустройству, включающие не только обустройство пляжа, но и создание инфраструктуры для комфортного времяпрепровождения. Финальным штрихом стало возведение двух параллельных мостков, простирающихся в воду на 15-20 метров. Эти сооружения, установленные на прочных металлических опорах и оборудованные поручнями, обеспечивают безопасный доступ к водоему. Один из мостков дополнен плавучим понтоном для швартовки лодок, что делает пляж привлекательным для любителей водных прогулок.