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Posted 13 сентября, 10:49

Published 13 сентября, 10:49

Modified 13 сентября, 10:51

Updated 13 сентября, 10:51

В Омской области открыли новый пляж с пирсами и понтоном

Открыли только осенью. В одном из райцентров Омской области появился новый пляж

13 сентября 2024, 10:49
Фото: 1MI

В Омской области открыли новый пляж с пирсами и понтоном

В Омской области в райцентре Павлоградка завершено строительство нового пляжа, который будет доступен для отдыхающих в 2025 году.

В небольшом населенном пункте Павлоградка, расположенном в Омской области, успешно завершили создание нового места для пляжного отдыха. Этот объект, работы над которым стартовали в конце июля, был готов к завершению купального сезона 2024 года. Однако полноценно оценить его достоинства местные жители и туристы смогут лишь в следующем сезоне.

Новая зона отдыха раскинулась на берегу живописного водоема, официально признанного местной администрацией рекреационной территорией. В ходе реализации проекта были проведены комплексные работы по благоустройству, включающие не только обустройство пляжа, но и создание инфраструктуры для комфортного времяпрепровождения. Финальным штрихом стало возведение двух параллельных мостков, простирающихся в воду на 15-20 метров. Эти сооружения, установленные на прочных металлических опорах и оборудованные поручнями, обеспечивают безопасный доступ к водоему. Один из мостков дополнен плавучим понтоном для швартовки лодок, что делает пляж привлекательным для любителей водных прогулок.

Фото: Администрация Павлоградского района.

Особое внимание уделили очистке прибрежной зоны от зарослей камыша, что значительно улучшило внешний вид и экологическое состояние территории. На пляже установили необходимые объекты инфраструктуры: кабинки для переодевания, пару навесов для отдыха и заасфальтированную парковку. Все эти элементы призваны обеспечить максимальный комфорт посетителей.

Для поддержания порядка и предупреждения нежелательных инцидентов на территории пляжа установлены две камеры видеонаблюдения.

Напомним, что купальный сезон завершился еще 1 сентября. С пляжей сняли необходимое оборудование, а спасатели закончили работу по осмотру береговой линии.

Лето кончилось. Купальный сезон на городских пляжах Омска завершится 1 сентября
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#Екатерина Тараленко#Отдых#Экология#Омск#Благоустройство#Омская область#Строительство#Безопасность#Новости#Удобства#Наблюдение#Павлоградка
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