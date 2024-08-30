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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

иллюстрация

Лето кончилось. Купальный сезон на городских пляжах Омска завершится 1 сентября

30 августа 2024, 12:58
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Купальный сезон на городских пляжах Омска завершится 1 сентября

Уже в скором времени с пляжей демонтируют необходимое оборудование, а спасатели перестанут следить за береговой линией.

Как рассказал в своем Telegram-канале мэр Омска, Сергей Шелест, летний сезон для городских пляжей завершится в грядущее воскресенье, 1 сентября. По словам градоначальника, уже в скором времени рабочие демонтируют зонтики и прекратят подачу воды в душевые и питьевые источники.

Кроме того, купание тоже станет небезопасным — как отметил мэр, спасатели, ответственные за контроль ситуации на пляже, тоже уйдут на «заслуженный отдых» — в отпуска, а все спецснаряжение будет сдано на хранение.

Но, как подчеркнул Сергей Шелест, завершение сезона — не повод для нарушения порядка: даже в осеннее время на пляжи приходят люди: провести досуг, отдохнуть или для занятий спортом, а значит омичам стоит внимательнее относится к чистоте этого общественного пространства.

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#Илья Скобин#Общество#Отдых#Омск#Новости#Сергей Шелест#Спасатели#Пляжи#Летний сезон
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