Лето кончилось. Купальный сезон на городских пляжах Омска завершится 1 сентября

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Как рассказал в своем Telegram-канале мэр Омска, Сергей Шелест, летний сезон для городских пляжей завершится в грядущее воскресенье, 1 сентября. По словам градоначальника, уже в скором времени рабочие демонтируют зонтики и прекратят подачу воды в душевые и питьевые источники.
Кроме того, купание тоже станет небезопасным — как отметил мэр, спасатели, ответственные за контроль ситуации на пляже, тоже уйдут на «заслуженный отдых» — в отпуска, а все спецснаряжение будет сдано на хранение.
Но, как подчеркнул Сергей Шелест, завершение сезона — не повод для нарушения порядка: даже в осеннее время на пляжи приходят люди: провести досуг, отдохнуть или для занятий спортом, а значит омичам стоит внимательнее относится к чистоте этого общественного пространства.