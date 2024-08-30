Лето кончилось. Купальный сезон на городских пляжах Омска завершится 1 сентября

Но, как подчеркнул Сергей Шелест, завершение сезона — не повод для нарушения порядка: даже в осеннее время на пляжи приходят люди: провести досуг, отдохнуть или для занятий спортом, а значит омичам стоит внимательнее относится к чистоте этого общественного пространства.