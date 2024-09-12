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Posted 12 сентября, 08:30

Published 12 сентября, 08:30

Modified 12 сентября, 08:30

Updated 12 сентября, 08:30

Иллюстрация

Опасные работы. В Омском районе из-за подтопления придется эвакуировать жителей

12 сентября 2024, 08:30
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омском районе хотят эвакуировать жителей, пострадавших от затопления

Работы уже начались. Там выкопали траншею, в скором времени на место прибудет дополнительная спецтехника.

Из-за угрозы затопления жители деревень Ульяновка и Морозовка готовы к эвакуации. Глава района Геннадий Долматов сообщил о мерах по защите населения.

В Ульяновке, где 34 дома под угрозой, начались геодезические исследования. Вырыта водоотводная траншея длиной 100 метров и глубиной 1 метр. Завтра привлечут дополнительную технику для ускорения работ. Подготовлены два пункта временного размещения на случай эвакуации.

Фото: Геннадий Долматов, личная страница в соцсетях.

В селе Морозовка активно осуществляется мониторинг ситуации с повышением уровня грунтовых вод. Команда специалистов в сотрудничестве с местной администрацией выявила ряд проблем, связанных с недостаточной пропускной способностью дренажных канав и ливневой канализации. Это привело к подтоплению некоторых земельных участков.

Жители обоих населённых пунктов должны быть готовы к возможной эвакуации и следовать рекомендациям местных властей.

Ранее Город55 рассказывал об омских дачниках, чьи домовладения оказались под угрозой затопления. В огороде омичей вместо урожая оказались озера, заполненные цветущей водой. Сейчас чиновники обсуждают варианты выплат компенсации за имущество.

#Кристина Антоносян#Омск#Эвакуация#Новости#Спецтехника#Ливневая канализация#Грунтовые воды
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