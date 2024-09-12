Опасные работы. В Омском районе из-за подтопления придется эвакуировать жителей

Posted 12 сентября, 08:30
Published 12 сентября, 08:30
Modified 12 сентября, 08:30
Updated 12 сентября, 08:30
Из-за угрозы затопления жители деревень Ульяновка и Морозовка готовы к эвакуации. Глава района Геннадий Долматов сообщил о мерах по защите населения.
В Ульяновке, где 34 дома под угрозой, начались геодезические исследования. Вырыта водоотводная траншея длиной 100 метров и глубиной 1 метр. Завтра привлечут дополнительную технику для ускорения работ. Подготовлены два пункта временного размещения на случай эвакуации.
В селе Морозовка активно осуществляется мониторинг ситуации с повышением уровня грунтовых вод. Команда специалистов в сотрудничестве с местной администрацией выявила ряд проблем, связанных с недостаточной пропускной способностью дренажных канав и ливневой канализации. Это привело к подтоплению некоторых земельных участков.
Жители обоих населённых пунктов должны быть готовы к возможной эвакуации и следовать рекомендациям местных властей.
Ранее Город55 рассказывал об омских дачниках, чьи домовладения оказались под угрозой затопления. В огороде омичей вместо урожая оказались озера, заполненные цветущей водой. Сейчас чиновники обсуждают варианты выплат компенсации за имущество.