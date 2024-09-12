Опасные работы. В Омском районе из-за подтопления придется эвакуировать жителей

В селе Морозовка активно осуществляется мониторинг ситуации с повышением уровня грунтовых вод. Команда специалистов в сотрудничестве с местной администрацией выявила ряд проблем, связанных с недостаточной пропускной способностью дренажных канав и ливневой канализации. Это привело к подтоплению некоторых земельных участков.