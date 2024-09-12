Мэр Омска рассказал о переселении омских семей из аварийного жилья в новые дома

Напомним, что недавно мэр Омска рассказывал о ходе строительства дома на 6-й Станционной (теперь он получил адрес 1-я Ленинградская, 25), который полностью предназначен для аварийных переселенцев. 218 квартир разделят между собой омичи, ранее проживавшие в 29 аварийных домах. Помимо этого, квартиры для переселения приобретают в поселках Биофабрика, микрорайоне «Амур-2», улицах Леонида Маслова и 9-й Кировской.