gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 08:36

Published 12 сентября, 08:36

Modified 12 сентября, 08:39

Updated 12 сентября, 08:39

Мэр Омска рассказал о переселении омских семей из аварийного жилья в новые дома

Мэр Омска рассказал о переселении омских семей из аварийного жилья в новые дома

12 сентября 2024, 08:36
Фото: Сергей Сапоцкий. Пресс-служба администрации Омска
Омичи, ранее проживавшие в ветхих и аварийных домах, получили ключи от квартир в новостройках на улицах 5-я Кировская и Леонида Маслова.

Сегодня, 12 сентября, омичам из ветхого и аварийного жилья вручили ключи от 14 квартир, которые находятся в новом многоквартирном доме на 5-й Кировской, 176. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

До конца этой недели квартиры достанутся еще 4-м семьям. Часть из них должна перебраться в дом на улице Леонида Маслова, который построили в 2024 году.

Фото: Сергей Сапоцкий. Пресс-служба администрации Омска.
«Покупка квартир проводилась в рамках реализации VI этапа региональной адресной программы Омской области за счет средств Фонда развития территорий, бюджета Омской области и города», — отметил Шелест.

В две многоэтажки, расположенные в Кировском округе, переберутся жильцы аварийных домов по улицам Долгирева, 2-я Тепловозная, 7-я и 2-я Кировская, Сурикова, Трактовая, 10 лет Октября, Владивостокская, 1-я Поселковая и Косенкова.

Напомним, что недавно мэр Омска рассказывал о ходе строительства дома на 6-й Станционной (теперь он получил адрес 1-я Ленинградская, 25), который полностью предназначен для аварийных переселенцев. 218 квартир разделят между собой омичи, ранее проживавшие в 29 аварийных домах. Помимо этого, квартиры для переселения приобретают в поселках Биофабрика, микрорайоне «Амур-2», улицах Леонида Маслова и 9-й Кировской.

Три месяца патруля. В Омске на охрану аварийных домов выделили 3 млн рублей
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Аварийное жилье#Квартиры#Многоквартирный дом#Новости#Сергей Шелест#Переселение
Подпишитесь
Популярное