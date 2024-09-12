Мэр Омска рассказал о переселении омских семей из аварийного жилья в новые дома

Posted 12 сентября, 08:36
Published 12 сентября, 08:36
Modified 12 сентября, 08:39
Updated 12 сентября, 08:39
Сегодня, 12 сентября, омичам из ветхого и аварийного жилья вручили ключи от 14 квартир, которые находятся в новом многоквартирном доме на 5-й Кировской, 176. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.
До конца этой недели квартиры достанутся еще 4-м семьям. Часть из них должна перебраться в дом на улице Леонида Маслова, который построили в 2024 году.
«Покупка квартир проводилась в рамках реализации VI этапа региональной адресной программы Омской области за счет средств Фонда развития территорий, бюджета Омской области и города», — отметил Шелест.
В две многоэтажки, расположенные в Кировском округе, переберутся жильцы аварийных домов по улицам Долгирева, 2-я Тепловозная, 7-я и 2-я Кировская, Сурикова, Трактовая, 10 лет Октября, Владивостокская, 1-я Поселковая и Косенкова.
Напомним, что недавно мэр Омска рассказывал о ходе строительства дома на 6-й Станционной (теперь он получил адрес 1-я Ленинградская, 25), который полностью предназначен для аварийных переселенцев. 218 квартир разделят между собой омичи, ранее проживавшие в 29 аварийных домах. Помимо этого, квартиры для переселения приобретают в поселках Биофабрика, микрорайоне «Амур-2», улицах Леонида Маслова и 9-й Кировской.