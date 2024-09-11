Утратил доверие: главу сельского поселения Омской области отправили в отставку

Posted 11 сентября, 06:42
Published 11 сентября, 06:42
Modified 11 сентября, 06:48
Updated 11 сентября, 06:48
В одном из отдаленных уголков Омской области разразился громкий скандал, связанный с коррупцией. Местный руководитель оказался в центре внимания из-за своих неосторожных финансовых действий. Городу55 стало известно, что речь идет о Сергее Елистратове.
В ходе рутинной проверки Калачинская межрайонная прокуратура выяснила, что глава поселения вложил средства в акции четырех иностранных компаний. Это действие оказалось противозаконным в соответствии с антикоррупционным законодательством, которое запрещает подобные инвестиции для государственных служащих. В ответ на эти факты прокуратура оперативно направила в Совет поселения запрос о немедленном прекращении полномочий нарушителя. К сожалению, местные депутаты ограничились лишь устным осуждением его действий.
Прокурор Дмитрий Ковальский принял решение действовать более решительно и подал иск в суд с требованием об отстранении чиновника от должности. Суд поддержал требования прокуратуры, и его решение вступило в законную силу. В результате экс-глава поселения был вынужден оставить свой пост, потеряв доверие как со стороны надзорных органов, так и у населения.
Напомним, что еще недавно 70-летнему директору «Омского дома-интерната» и нескольким чиновникам министерства труда и социального развития предъявлены обвинения в коррупции.