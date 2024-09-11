Утратил доверие: главу сельского поселения Омской области отправили в отставку

Прокурор Дмитрий Ковальский принял решение действовать более решительно и подал иск в суд с требованием об отстранении чиновника от должности. Суд поддержал требования прокуратуры, и его решение вступило в законную силу. В результате экс-глава поселения был вынужден оставить свой пост, потеряв доверие как со стороны надзорных органов, так и у населения.