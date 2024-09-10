Еще одна «уголовка». На директора омского интерната завели дело из-за автомобиля

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководителя «Омского дома-интерната» и ряда чиновников регионального Минтруда. Их подозревают в серьезном злоупотреблении полномочиями.
Следствие подозревает 70-летнего директора «Омского дома-интерната» Владимира Метлицкого в злоупотреблении служебным положением, повлекшем серьезный ущерб. По данным следствия, они купили дорогую машину за 3,3 миллиона рублей. Но вместо того, чтобы использовать ее для нужд интерната, они отдали ее казенному учреждению Омской области «Соцзащита». Там эту машину будто бы «использовал кто-то из министерства труда». Этот шаг расценивается как нарушение прав подопечных учреждения, которые нуждаются в особой защите.
В рамках расследования директор дома-интерната уже задержан и обвинен в преступлении. Суд, по ходатайству следователей, избрал для него наказание в виде домашнего ареста на срок до 31 октября. Ведется расследование, чтобы установить всех причастных. Прокуратура области внимательно следит за ходом этого дела.
Это уже не первый случай подобного рода. Ранее под следствие попали Ирина Горланова, директор другого психоневрологического интерната, и Надежда Крапива, занимавшая высокий пост в областном министерстве труда и соцразвития.