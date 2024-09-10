gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

В Омске разгорается новый скандал вокруг директора-интерната и ряда чиновников

Еще одна «уголовка». На директора омского интерната завели дело из-за автомобиля

10 сентября 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney

В Омске разгорается новый скандал вокруг директора-интерната и ряда чиновников

В Омской области разразился новый скандал в сфере социального обслуживания. 70-летнего директора «Омского дома-интерната» и ряд чиновников министерства труда и социального развития обвинили в коррупции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководителя «Омского дома-интерната» и ряда чиновников регионального Минтруда. Их подозревают в серьезном злоупотреблении полномочиями.

Следствие подозревает 70-летнего директора «Омского дома-интерната» Владимира Метлицкого в злоупотреблении служебным положением, повлекшем серьезный ущерб. По данным следствия, они купили дорогую машину за 3,3 миллиона рублей. Но вместо того, чтобы использовать ее для нужд интерната, они отдали ее казенному учреждению Омской области «Соцзащита». Там эту машину будто бы «использовал кто-то из министерства труда». Этот шаг расценивается как нарушение прав подопечных учреждения, которые нуждаются в особой защите.

В рамках расследования директор дома-интерната уже задержан и обвинен в преступлении. Суд, по ходатайству следователей, избрал для него наказание в виде домашнего ареста на срок до 31 октября. Ведется расследование, чтобы установить всех причастных. Прокуратура области внимательно следит за ходом этого дела.

Это уже не первый случай подобного рода. Ранее под следствие попали Ирина Горланова, директор другого психоневрологического интерната, и Надежда Крапива, занимавшая высокий пост в областном министерстве труда и соцразвития.

В Омской области чиновницу минтруда и директора интерната обвинили в коррупции
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Общество#Омск#Омская область#Прокуратура#Минтруд#Следственный комитет#Уголовное дело#Коррупция#Новости#Домашний арест
Подпишитесь
Воды по колено и гниющий урожай. Как выглядят затопленные дачи в омском Осташково
Сегодня, 02:06
«Такая долгая, счастливая жизнь». Как в Омске отметили 60-летие Егора Летова
Сегодня, 06:04
Надолго пришло тепло? Бабье лето в Омской области сменит снежный циклон
Сегодня, 06:35
«Непредвиденные» траты. Стройка гидроузла под Омском подорожала до 5,4 млрд рублей
Сегодня, 07:00
Дело рук утопающих. Жильцам дома на Пригородной придется самим ремонтировать стены
Сегодня, 10:31