Еще одна «уголовка». На директора омского интерната завели дело из-за автомобиля

Следствие подозревает 70-летнего директора «Омского дома-интерната» Владимира Метлицкого в злоупотреблении служебным положением, повлекшем серьезный ущерб. По данным следствия, они купили дорогую машину за 3,3 миллиона рублей. Но вместо того, чтобы использовать ее для нужд интерната, они отдали ее казенному учреждению Омской области «Соцзащита». Там эту машину будто бы «использовал кто-то из министерства труда». Этот шаг расценивается как нарушение прав подопечных учреждения, которые нуждаются в особой защите.