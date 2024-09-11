Турция оказалась на грани туристического «бойкота» из-за взлетевших цен на отдых

Несмотря на разговоры о падении турпотока въездного и внутреннего туризма, официальная статистика демонстрирует уверенный рост. Как это вышло? Все очень просто: данные включают не только «реальных» туристов, но и тех, кто использует Турцию как пересадочный пункт на пути к месту отдыха, тех, кто закупается здесь товаром и т. д.