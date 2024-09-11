Турция оказалась на грани туристического «бойкота» из-за взлетевших цен на отдых

Posted 11 сентября, 10:49
Published 11 сентября, 10:49
Modified 11 сентября, 17:07
Updated 11 сентября, 17:07
В этом году Турция стремительно начал терять привлекательность среди туристов, все потому, что отдыхать здесь стало почти в два раза дороже. Из-за гиперинфляции цены в ресторанах и гостиницах поднялись очень ощутимо, при этом лира подешевела всего на 30% по отношению к доллару.
Эксперт по туризму Саваш Даш считает, что такая ситуация забирает у Турции прежнее ценовое преимущество и делает отдых здесь не безоговорочным вариантом, а лишь одним из.
«В стране гиперинфляция. Она стала причиной значительного повышения расходов туристического сектора. В итоге валюта, полученная от зарубежных туристов за пакетные туры, не покрывает расходов нашего сектора, который за все платит лирами. Расходы высоки — приход недостаточен. Поэтому цены стремятся вверх не только в лирах, но и в долларах, — передает слова эксперта „КП“.
Однако, по его мнению, это не единственная проблема, влияющая на ценообразование. Вторая — искусственный обменный курс. Такую систему поддерживает правительство, из-за чего доллар, который должен стоить 40-45 турецких лир, стоит 33-34 лир.
«Если такая ситуация продлится, то туризм в Турции в следующем году неизбежно сократится. Цены стали сравнимыми с Испанией и Италией», — добавил Даш.
Эксперт уверен, что отмена системы «все включено», о которой в последнее время ведется много разговоров, не произойдет в ближайшем будущем. На это есть несколько причин, но главная — потеря миллионов туристов, которые едут в страну исключительно за «раем без ограничений».
«Отменить „все включено“ не так просто, хотя против этой системы выступают, как правило, влиятельные ассоциации торговцев, ремесленников, рестораторов, которые теряют из-за нее прибыль. Огромное число туристов, особенно из России, приезжают ради „все включено“. Люди не хотят в чужой стране никаких сюрпризов. Поэтому если „все включено“ исчезнет, мы в одночасье потеряем миллионы туристов. Даже если такое решение будет принято, понадобятся долгие годы, прежде чем туристы от нее отвыкнут», — отметил Даш.
И все же система «все включено» в ближайшее время может сильно трансформироваться. Сейчас разговоры о реформировании ведутся постоянно.
«Сейчас эксперты говорят о том, что не все туристы одинаково используют возможности олл-инклюзив. Например, кто-то не пьет алкоголь. Кто-то не ходит в тренажерные залы и так далее. Есть смысл просчитать и создать предложения для разных групп клиентов, разнообразить турпакеты. Но речь об отмене не идет», — добавил эксперт по туризму.
Несмотря на разговоры о падении турпотока въездного и внутреннего туризма, официальная статистика демонстрирует уверенный рост. Как это вышло? Все очень просто: данные включают не только «реальных» туристов, но и тех, кто использует Турцию как пересадочный пункт на пути к месту отдыха, тех, кто закупается здесь товаром и т. д.
«Из Болгарии приезжают на рынок в Эдирне — они „туристы“. Из Грузии приезжают на один день за товаром — тоже „туристы“. А настоящих туристов нам не хватает», — с досадой заключил Саваш Даш.