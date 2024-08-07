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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

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В Турции задумались над отменой формата «все включено»

7 августа 2024, 10:54
Фото: Изображение Midjourney
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Представители турецкого турбизнеса задумались над пересмотром системы «все включено». Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья предложил перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции.

В Турции вновь задумались над отменой системы «все включено» в гостиничных комплексах и отелях, причиной для этого стало возникновение новых проблем, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на турецкую газету Hürriyet.

Представители турецкого турбизнеса предлагают пересмотреть формат и изменить его, с таким же предложением выступил и председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу. Он призвал отказаться от «все включено» и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице «без алкоголя».

«Система „все включено“ стала очень важным выходом для нашего туризма, который много лет находился в процессе развития и прорыва. Успехи, которых мы достигли, конечно, неоспоримы. Однако в новом процессе, который мы переживаем спустя много лет, это должно обсуждаться. Настаивание на этой системе может привести к тому, что в будущем мы столкнемся с новыми проблемами. Таким образом, больше нет необходимости рассматривать (отмену — ред.) системы „все включено“ как табуированную тему», — говорит эксперт в туристической области Зафера Алкая.

Кроме того, в турецком издании отметили, что заинтересованные в развитии туризма стороны уже много лет жалуются на систему «все включено», так как она не дает развития новым возможностям.

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#Анастасия Баянова#Туризм#Турция#Новости#Путешествия#КЦ
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