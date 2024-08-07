В Турции задумались над отменой формата «все включено»

Представители турецкого турбизнеса предлагают пересмотреть формат и изменить его, с таким же предложением выступил и председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу. Он призвал отказаться от «все включено» и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице «без алкоголя».