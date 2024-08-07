В Турции задумались над отменой формата «все включено»

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В Турции вновь задумались над отменой системы «все включено» в гостиничных комплексах и отелях, причиной для этого стало возникновение новых проблем, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на турецкую газету Hürriyet.
Представители турецкого турбизнеса предлагают пересмотреть формат и изменить его, с таким же предложением выступил и председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу. Он призвал отказаться от «все включено» и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице «без алкоголя».
«Система „все включено“ стала очень важным выходом для нашего туризма, который много лет находился в процессе развития и прорыва. Успехи, которых мы достигли, конечно, неоспоримы. Однако в новом процессе, который мы переживаем спустя много лет, это должно обсуждаться. Настаивание на этой системе может привести к тому, что в будущем мы столкнемся с новыми проблемами. Таким образом, больше нет необходимости рассматривать (отмену — ред.) системы „все включено“ как табуированную тему», — говорит эксперт в туристической области Зафера Алкая.
Кроме того, в турецком издании отметили, что заинтересованные в развитии туризма стороны уже много лет жалуются на систему «все включено», так как она не дает развития новым возможностям.