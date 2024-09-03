«Больше никогда не вернусь». Омичка осталась в ужасе после отдыха в Турции

Posted Вчера, 10:35
Published Вчера, 10:35
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Пара омичей решила провести отпуск на курорте в Турции. К сожалению, путешествие оставило после себя только негативные воспоминания. Что испортило долгожданный отдых и почему туристы с нетерпением ждали возвращения домой Виктория рассказала порталу «Тонкости туризма».
Чтобы провести отдых спокойно и без сюрпризов, омичи заранее забронировали номер в трехзвездочном отеле Antalya Dream Hotel на 7 ночей и купили авиабилеты. За недельное размещение пара отдала 35,6 тысяч рублей.
«Картинка, что демонстрировалась в интернете, была очень красивой. Мы удивлялись, как такой солидный с виду отель может быть таким дешевым. Но реальность оказалась суровой: во-первых, наш номер был очень маленьким, хотя на фото казалось иначе. Во-вторых, унитаз был в желтых разводах, мы брезговали им пользоваться. На стене в душе „красовался“ длинный волос», — рассказала девушка.
Туристка также отметила, что персонал отеля не торопился выполнять свою работу, что сказывалось на качестве подготовки номеров. По словам Виктории, горничная навела порядок только после жалобы администратору.
«Каждый раз, когда мы видели персонал Antalya Dream Hotel, они то вели эмоциональные беседы между собой, то пили чай. За работой их застать было сложно, а к посетителям у них было полное безразличие. Возможно, именно по этой причине наша комната несколько дней не убиралась», — добавила омичка.
Еще один минус — качество питания. Часто на завтрак приносили заветренную еду, а ее набор был очень скудным.
Пляж располагался в 20 минутах от отеля, где омичи сняли номер. При этом на сайте гостиницы значилось, что дорога будет занимать 10 минут. Виктория отметила, что пляж был чистым, с большим количеством шезлонгов, а людей было не так много, как ожидалось.
«Я понимаю, что не нужно ожидать высокого сервиса от отеля с 3 звездами, но можно было хотя бы обеспечить посетителей человеческим отношением и чистотой. Если честно, то мы ждали, когда эта неделя закончится и мы вернемся домой! Жаль, что перед резервированием не проверили отзывы таких же туристов, как мы. Не советую останавливаться в Antalya Dream Hotel, если хотите получить удовольствие от отдыха», — заключила омичка.