«Больше никогда не вернусь». Омичка осталась в ужасе после отдыха в Турции

Пляж располагался в 20 минутах от отеля, где омичи сняли номер. При этом на сайте гостиницы значилось, что дорога будет занимать 10 минут. Виктория отметила, что пляж был чистым, с большим количеством шезлонгов, а людей было не так много, как ожидалось.