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Олегу Золотову одобрили строительство еще одного дома

В ЖК «Зеленый сад» одобрили строительство еще одного дома

10 сентября 2024, 09:45
Фото: 1MI

Олегу Золотову одобрили строительство еще одного дома

Новостройка появится на 21-й Амурской.

Очередной проект строительства в Омске жилого дома прошел экспертизу. Речь идет о многоэтажке в первом квартале микрорайона «Зеленый сад», проект которой разработало ООО «Архитектурная мастерская „АМА“». В роли эксперта выступило ООО «Базис», решение положительное. Заключение экспертизы датировано 10 сентября.

Как уже писал Город55, «Зеленый сад» будут строить на 21-й Амурской, рядом со строительным гипермаркетом. В роли застройщика выступает «Завод строительных конструкций №1», которым владеет «Производственно-коммерческий центр „Базис“» Олега и Татьяны Золотовых. Договор о комплексном развитии территории был подписан в марте 2023 года.

Всего «Зеленый сад» будет включать 19 домов разной этажности — от 9 до 17 этажей. Разрешение на строительство первой девятиэтажки в первом квартале было выдано 21 августа текущего года.

В планах 19 многоэтажек. В Омске на 21-й Амурской построят ЖК «Зеленый сад»
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#Николай Эйхвальд#Омск#Строительство#Новости#Олег Золотов#Зеленый сад
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