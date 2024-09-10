В ЖК «Зеленый сад» одобрили строительство еще одного дома

Как уже писал Город55, «Зеленый сад» будут строить на 21-й Амурской, рядом со строительным гипермаркетом. В роли застройщика выступает «Завод строительных конструкций №1», которым владеет «Производственно-коммерческий центр „Базис“» Олега и Татьяны Золотовых. Договор о комплексном развитии территории был подписан в марте 2023 года.