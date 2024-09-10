Колеи и трещины. Омичи рассказали о недостатках новой дороги

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
На днях в одном из городских сообществ ВКонтакте появилась анонимная запись с фотографиями нового асфальта по улице Грибоедова, 57. Судя по снимкам, на свежем асфальте уже образовались колеи, покрытие выглядит неровным и крошащимся. На некоторых фото можно заметить трещины.
Омичи в комментариях сыронизировали, что если бы асфальт клали в центре города, то такое сомнительное качество покрытия вряд ли бы допустили. В администрации города уже отреагировали на инцидент, заявив, что при необходимости дорогу отремонтируют уже весной.
«К сожалению, из-за технических причин часть асфальта была уложена без специальной техники, по причине ее поломки. В следующем году после зимнего периода будет проведено обследование участка и в случае необходимости приняты меры. В рамках аварийного ремонта установка бордюра не предусмотрена», — рассказали в мэрии.
Ранее Город55 сообщал о ремонте моста у Телецентра, который начнется уже скоро, однако омичам пообещали как можно дольше не перекрывать мост.