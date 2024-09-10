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На омской улице новый асфальт покрылся трещинами

Колеи и трещины. Омичи рассказали о недостатках новой дороги

10 сентября 2024, 03:50
Фото: 1MI

На омской улице новый асфальт покрылся трещинами

На свежем асфальте обнаружили много недостатков. В мэрии объяснили это тем, что в момент укладывания асфальта у них не было нужной техники.

На днях в одном из городских сообществ ВКонтакте появилась анонимная запись с фотографиями нового асфальта по улице Грибоедова, 57. Судя по снимкам, на свежем асфальте уже образовались колеи, покрытие выглядит неровным и крошащимся. На некоторых фото можно заметить трещины.

Фото: Скриншот ЧП Омск

Омичи в комментариях сыронизировали, что если бы асфальт клали в центре города, то такое сомнительное качество покрытия вряд ли бы допустили. В администрации города уже отреагировали на инцидент, заявив, что при необходимости дорогу отремонтируют уже весной.

«К сожалению, из-за технических причин часть асфальта была уложена без специальной техники, по причине ее поломки. В следующем году после зимнего периода будет проведено обследование участка и в случае необходимости приняты меры. В рамках аварийного ремонта установка бордюра не предусмотрена», — рассказали в мэрии.

Ранее Город55 сообщал о ремонте моста у Телецентра, который начнется уже скоро, однако омичам пообещали как можно дольше не перекрывать мост.

Омичам рассказали о сроках перекрытия моста у Телецентра
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#Кристина Антоносян#Дороги#Ремонт#Омск#Мэрия#Асфальт#Новости
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