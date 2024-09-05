Омичам рассказали о сроках перекрытия моста у Телецентра

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Как уже писал Город55, совсем скоро в Омске приступят к капитальному ремонту мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Напомним, что на сайте госзакупок появился документ о контракте, который заключили с ООО «Стройтраст». Ранее сотрудники компании приводили в порядок Ленинградский мост. Сейчас на первом плане стоит разработка проектной документации.
Как сообщили Городу55 в департаменте транспорта Омска, у подрядчика есть время для подготовки рабочей документации, в том числе проект организации строительства.
«Мы, как департамент транспорта, заинтересованы в том, чтобы ограничения движения транспорта на мосту происходили как можно позже. Планируется, что движение транспорта при ремонте моста будет осуществляться по двум-четырем полосам из шести существующих в зависимости от того или иного этапа работ», — уточнил глава Дептранса Вадим Кормилец Городу55.
В первую очередь, сотрудникам предстоит заменить опорные конструкции и швы, бордюры и перила, перестелить асфальт на новый, сделать тротуары шире и удобнее для пешеходов, обновить подсветку. Ожидается, что до конца 2026 года омичам представят новый мост.