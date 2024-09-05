Омичам рассказали о сроках перекрытия моста у Телецентра

Как уже писал Город55, совсем скоро в Омске приступят к капитальному ремонту мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Напомним, что на сайте госзакупок появился документ о контракте, который заключили с ООО «Стройтраст». Ранее сотрудники компании приводили в порядок Ленинградский мост. Сейчас на первом плане стоит разработка проектной документации.