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Posted Сегодня, 03:37

Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Омичам пообещали не перекрывать мост у Телецентра как можно дольше

Омичам рассказали о сроках перекрытия моста у Телецентра

5 сентября 2024, 03:37
Фото: gorod55.ru

Омичам пообещали не перекрывать мост у Телецентра как можно дольше

Мост должны полностью преобразить до конца 2026 года. Омичи смогут проехать по обновленному мосту только перед новым 2027 годом, если работы завершат в срок.

Как уже писал Город55, совсем скоро в Омске приступят к капитальному ремонту мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Напомним, что на сайте госзакупок появился документ о контракте, который заключили с ООО «Стройтраст». Ранее сотрудники компании приводили в порядок Ленинградский мост. Сейчас на первом плане стоит разработка проектной документации.

Как сообщили Городу55 в департаменте транспорта Омска, у подрядчика есть время для подготовки рабочей документации, в том числе проект организации строительства.

«Мы, как департамент транспорта, заинтересованы в том, чтобы ограничения движения транспорта на мосту происходили как можно позже. Планируется, что движение транспорта при ремонте моста будет осуществляться по двум-четырем полосам из шести существующих в зависимости от того или иного этапа работ», — уточнил глава Дептранса Вадим Кормилец Городу55.

В первую очередь, сотрудникам предстоит заменить опорные конструкции и швы, бордюры и перила, перестелить асфальт на новый, сделать тротуары шире и удобнее для пешеходов, обновить подсветку. Ожидается, что до конца 2026 года омичам представят новый мост.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск
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