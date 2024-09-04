Многодетная омичка получила трехкомнатную квартиру после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Многодетная жительница Омска обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении жилищных прав. По этому факту правоохранители начали проверку.
В ходе нее удалось установить, что женщина с четырьмя детьми, один из которых инвалид, долго стояла на учете как нуждающаяся в жилплощади, но при этом не могла получить ее без очереди.
Сотрудники прокуратуры обсудили ситуацию с Уполномоченным по правам ребенка и человека в Омской области и решили, что срок ожидания необходимо сократить. В результате женщине и ее детям дали трехкомнатную квартиру муниципального жилищного фонда. Кроме того, правоохранители взыскали долги по алиментам с ее бывшего мужа.