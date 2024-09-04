gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

После проверки прокуратуры омичка с четырьмя детьми переехала в новую квартиру

Многодетная омичка получила трехкомнатную квартиру после вмешательства прокуратуры

4 сентября 2024, 12:35
Фото: 1MI

После проверки прокуратуры омичка с четырьмя детьми переехала в новую квартиру

Омичка долгое время стояла в очереди на квартиру и получила жилплощадь только после вмешательства прокураты. Кроме того, правоохранители взыскали долги по алиментам с ее бывшего мужа.

Многодетная жительница Омска обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении жилищных прав. По этому факту правоохранители начали проверку.

В ходе нее удалось установить, что женщина с четырьмя детьми, один из которых инвалид, долго стояла на учете как нуждающаяся в жилплощади, но при этом не могла получить ее без очереди.

Сотрудники прокуратуры обсудили ситуацию с Уполномоченным по правам ребенка и человека в Омской области и решили, что срок ожидания необходимо сократить. В результате женщине и ее детям дали трехкомнатную квартиру муниципального жилищного фонда. Кроме того, правоохранители взыскали долги по алиментам с ее бывшего мужа.

Перерастет в «уголовку». Омичку с детьми выгнали из квартиры после смерти опекуна
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Квартира#Новости#Проверка прокуратуры#Многодетная семья#Многодетная мать#Участки для многодетных
Подпишитесь
Как в генплане. Эксперт рассказал, где будут строить новые мосты в Омске
Сегодня, 02:00
Ждут два месяца. Омичи возмутились отсутствием газа после пожара на 19-й Линии
Сегодня, 04:10
Тюменский застройщик опроверг слухи о покушении на участок в парке 30-летия ВЛКСМ
Сегодня, 09:15
Бархатный сезон. Стало известно, когда в Омскую область нагрянет волна бабьего лета
Сегодня, 07:29
Тюменский застройщик опроверг слухи о покушении на участок в парке 30-летия ВЛКСМ
Сегодня, 09:15
Когда в Омске включат отопление? Ответили в «Тепловой компании»
Вчера, 02:00