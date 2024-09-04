Многодетная мать

Многодетная омичка получила трехкомнатную квартиру после вмешательства прокуратуры

Омичка долгое время стояла в очереди на квартиру и получила жилплощадь только после вмешательства прокураты. Кроме того, правоохранители взыскали долги по алиментам с ее бывшего мужа.