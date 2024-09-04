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Многодетная мать

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2024
Многодетная омичка получила трехкомнатную квартиру после вмешательства прокуратуры
Омичка долгое время стояла в очереди на квартиру и получила жилплощадь только после вмешательства прокураты. Кроме того, правоохранители взыскали долги по алиментам с ее бывшего мужа.
4 сентября, 12:35
Тесно. Многодетная омичка рассказала Бастрыкину об ужасном жилье, куда ее переселили
По новостройке, в которой живет женщина с детьми, уже пошли трещины и не работает вентиляция.
2 июля, 12:27
2023
Впервые в году. В Омском перинатальном центре на свет появилась первая тройня
26 сентября 2023, 10:01
В Омской области вынесли приговор водителю, по вине которого погибла многодетная мать
Мужчина частично признал вину.
4 августа 2023, 05:32
Дошло до уголовного дела. Многодетная омичка попала под статью после прямых эфиров
10 января 2023, 07:14

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