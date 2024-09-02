Перерастет в «уголовку». Омичку с детьми выгнали из квартиры после смерти опекуна

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В Омской области по поручению руководителя Следкома РФ Александра Бастрыкина собираются возбудить уголовное дело о нарушении жилищных прав. Жалобу в информационный центр оставила омичка, которая еще до совершеннолетия осталась без попечения родителей.
Ее не постановили своевременно на учет и не предоставили положенное законом жилье. Какое-то время девушка жила в квартире своей бабушки-опекуна. Однако, когда последняя умерла в 2020 году, родственники погибшей попросили «квартирантку» покинуть жилье. Так, девушке с двумя несовершеннолетними детьми, внезапно оказавшейся на улице, пришлось арендовать квартиру за свои деньги. Финансовой возможности для этого у омички практически нет.
Пострадавшая обращалась в различные структуры, но результата это не принесло. Теперь омские следователи должны возбудить дело и отчитаться перед Бастрыкиным о принимаемых следственных действиях.
Ранее Город55 рассказывал, что Бастрыкин заинтересовался слишком долгим переселением жителей аварийного дома на 4-й Транспортной. Дом находится в состоянии аварийного с 2017 года.