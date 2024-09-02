Перерастет в «уголовку». Омичку с детьми выгнали из квартиры после смерти опекуна

Ее не постановили своевременно на учет и не предоставили положенное законом жилье. Какое-то время девушка жила в квартире своей бабушки-опекуна. Однако, когда последняя умерла в 2020 году, родственники погибшей попросили «квартирантку» покинуть жилье. Так, девушке с двумя несовершеннолетними детьми, внезапно оказавшейся на улице, пришлось арендовать квартиру за свои деньги. Финансовой возможности для этого у омички практически нет.