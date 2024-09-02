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Иллюстрация

Перерастет в «уголовку». Омичку с детьми выгнали из квартиры после смерти опекуна

2 сентября 2024, 11:59
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске женщину с двумя детьми выгнали на улицу после смерти бабушки-опекуна

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить из-за возникшей ситуации уголовное дело.

В Омской области по поручению руководителя Следкома РФ Александра Бастрыкина собираются возбудить уголовное дело о нарушении жилищных прав. Жалобу в информационный центр оставила омичка, которая еще до совершеннолетия осталась без попечения родителей.

Ее не постановили своевременно на учет и не предоставили положенное законом жилье. Какое-то время девушка жила в квартире своей бабушки-опекуна. Однако, когда последняя умерла в 2020 году, родственники погибшей попросили «квартирантку» покинуть жилье. Так, девушке с двумя несовершеннолетними детьми, внезапно оказавшейся на улице, пришлось арендовать квартиру за свои деньги. Финансовой возможности для этого у омички практически нет.

Пострадавшая обращалась в различные структуры, но результата это не принесло. Теперь омские следователи должны возбудить дело и отчитаться перед Бастрыкиным о принимаемых следственных действиях.

Ранее Город55 рассказывал, что Бастрыкин заинтересовался слишком долгим переселением жителей аварийного дома на 4-й Транспортной. Дом находится в состоянии аварийного с 2017 года.

Аварийные дома в Омске. Бастрыкину представят результаты расследования
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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Сирота#Жалобы#Уголовное дело#Следком#Несовершеннолетние дети#Новости#Александр Бастрыкин
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