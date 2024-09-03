По просьбам горожан. На ряде омских маршрутов средние автобусы заменили на большие

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
На ряде омских автобусных маршрутов увеличили размер машин, об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест. Теперь автобусы большого класса полностью заменят средние на маршрутах № 14, 21, 26 и 78, плановый выпуск обеспечит 12, 5, 6 и 13 машин соответственно.
Частично заменили составы на маршрутах № 61 и 83. Там, помимо среднего класса, в линию будут выходить 6 и 5 больших автобусов. Также вместительный транспорт появился на маршруте № 94. Ранее новые автобусы также вышли на популярный маршрут №29.
Кроме того, с началом учебного года на двух социальных маршрутах — № 16 и 88 — начали ездить дополнительные автобусы, а на маршрут № 62 вышел автобус среднего класса.