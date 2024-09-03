По просьбам горожан. На ряде омских маршрутов средние автобусы заменили на большие

Частично заменили составы на маршрутах № 61 и 83. Там, помимо среднего класса, в линию будут выходить 6 и 5 больших автобусов. Также вместительный транспорт появился на маршруте № 94. Ранее новые автобусы также вышли на популярный маршрут №29.