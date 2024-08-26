Больше мест для пассажиров. В Омске запустят новые автобусы на маршрут №29

Отметим, что маршрут пользуется хорошим спросом у омичей. Он затрагивает такие остановки, как «КДЦ Кристалл», «Орджоникидзе», «24-я Северная», «21-я Амурская», «Школа №15» и другие. В ближайшие дни водители муниципального пассажирского предприятия № 8 вернутся из отпусков, что позволит сформировать экипажи для новых автобусов на маршруте № 29.