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В Омске запустят новые «оранжевые» автобусы на востребованный маршрут №29

Больше мест для пассажиров. В Омске запустят новые автобусы на маршрут №29

26 августа 2024, 08:28
Фото: Телеграм-канал «Мэр Омска Сергей Шелеста»

В Омске запустят новые «оранжевые» автобусы на востребованный маршрут №29

Новые автобусы выпустят сразу, как водители автобусов выйдут из отпуска. Всего закуплено 44 единицы транспорта, из которых 18 автобусов успешно работают на маршруте № 45.

Приближается сентябрь и новый учебный год, и в Омске ожидается рост пассажиропотока в муниципальном транспорте. Поэтому на маршрут №29, который соединяет Омский НПЗ и микрорайон «Первокирпичный», вышли 13 новых экологичных и комфортабельных автобусов марки «НЕФАЗ», рассказали в телеграм-канале мэра Омска.

Автобусы были приобретены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом Владимиром Путиным. В этом году в Омске уже закуплено 44 единицы подвижного состава большого класса, из которых 18 успешно работают на маршруте № 45.

Отметим, что маршрут пользуется хорошим спросом у омичей. Он затрагивает такие остановки, как «КДЦ Кристалл», «Орджоникидзе», «24-я Северная», «21-я Амурская», «Школа №15» и другие. В ближайшие дни водители муниципального пассажирского предприятия № 8 вернутся из отпусков, что позволит сформировать экипажи для новых автобусов на маршруте № 29.

Также Город55 писал о том, что в омские школы закупили учебную литературу почти на млрд рублей.

Новый учебный год. В Омске на школьные книги направили 830 миллионов рублей
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Пассажиры#Новости#Автобусы
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