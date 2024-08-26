Больше мест для пассажиров. В Омске запустят новые автобусы на маршрут №29

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
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Приближается сентябрь и новый учебный год, и в Омске ожидается рост пассажиропотока в муниципальном транспорте. Поэтому на маршрут №29, который соединяет Омский НПЗ и микрорайон «Первокирпичный», вышли 13 новых экологичных и комфортабельных автобусов марки «НЕФАЗ», рассказали в телеграм-канале мэра Омска.
Автобусы были приобретены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом Владимиром Путиным. В этом году в Омске уже закуплено 44 единицы подвижного состава большого класса, из которых 18 успешно работают на маршруте № 45.
Отметим, что маршрут пользуется хорошим спросом у омичей. Он затрагивает такие остановки, как «КДЦ Кристалл», «Орджоникидзе», «24-я Северная», «21-я Амурская», «Школа №15» и другие. В ближайшие дни водители муниципального пассажирского предприятия № 8 вернутся из отпусков, что позволит сформировать экипажи для новых автобусов на маршруте № 29.
Также Город55 писал о том, что в омские школы закупили учебную литературу почти на млрд рублей.