Минувшей ночью север Омской области столкнулся с заморозками до -4 градусов

Еще холоднее была ночь с 1 на 2 сентября, когда воздух прогревался только до +3…+6. Зафиксировали синоптики и заморозки до -1…-4 градусов. Меньше всего, кстати, повезло жителям Тевриза — именно там наблюдалась самая низкая температура.