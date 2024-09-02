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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

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Минувшей ночью север Омской области столкнулся с заморозками до -4 градусов

2 сентября 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Самая низкая температура в ночь на 2 сентября, по данным Обь-Иртышского УГМС, наблюдалась в Тевризе.

В Обь-Иртышском УГМС подвели «температурные» итоги прошедших выходных. Регион в минувшие дни столкнулся с понижением температуры воздуха: причем ночью холодало до +5…+10 градусов.

Еще холоднее была ночь с 1 на 2 сентября, когда воздух прогревался только до +3…+6. Зафиксировали синоптики и заморозки до -1…-4 градусов. Меньше всего, кстати, повезло жителям Тевриза — именно там наблюдалась самая низкая температура.

2 и 3 сентября воздух немного прогреется: днем на термометрах будет до +17 градусов. Однако сопровождаться потепление будет дождями различной интенсивности. Завтра дождливо будет во всей области.

Тем не менее, хорошие новости для жителей региона все же есть. По предварительным данным, в ближайшее воскресенье с Урала к нам придет потепление до +21 градуса.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Похолодание#Заморозки#Новости#Осень#Тевриз#Обь-Иртышское УГМС
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