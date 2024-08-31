В стиле лофт: омичам показали обновленные эскизы элитного ресторана в центре города

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Как сообщал ранее Город55, в ноябре прошлого года в Омске открылась новая четырехзвездочная гостиница Cosmos, расположенная в центре города по улице Набережная Тухачевского, 10. Согласно новому техзаданию на сайте электронных торгов, ресторан на крыше заведения будет выглядеть по-другому.
На новых эскизах можно увидеть, что дизайн ресторана стал немного темнее, мебель мятного цвета заменили на плетеные кресла, также дизайнеры добавили больше ярких и пышных цветов.
Потолок заведения украсят матовые светильники черного цвета в стиле лофт, мебель закупят более естественных природных цветов — серый, коричневый. Принято решение избавиться от каких-либо громоздких украшений и скульптур.
Кафе-бар откроется под названием Orbita. Владельцы заведения принимают заявки на выполнение строительно-монтажных работ с 30 августа. У подрядчиков есть возможность заявиться до 12 сентября, победителя выберут 11 октября. До декабря рабочим необходимо справиться с ремонтом. В предложении указано, что используемая валюта — рубль, однако информации о стоимости пока нет.
Напомним, что номерной фонд гостиницы составляет 190 номеров различных категорий — стандарт, улучшенный и люкс стоимостью от 4550 рублей.