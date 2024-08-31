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Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Омичам показали, как обустроят новый ресторан в четырехзвездочном отеле Cosmos

В стиле лофт: омичам показали обновленные эскизы элитного ресторана в центре города

31 августа 2024, 08:51
Фото: Закрытое акционерное общество «Сбербанк — Автоматизированная система торгов»

Омичам показали, как обустроят новый ресторан в четырехзвездочном отеле Cosmos

Дизайн заведения станет проще и лаконичнее. Убраны яркие цветовые акценты, добавлено больше воздуха в пространстве.

Как сообщал ранее Город55, в ноябре прошлого года в Омске открылась новая четырехзвездочная гостиница Cosmos, расположенная в центре города по улице Набережная Тухачевского, 10. Согласно новому техзаданию на сайте электронных торгов, ресторан на крыше заведения будет выглядеть по-другому.

На новых эскизах можно увидеть, что дизайн ресторана стал немного темнее, мебель мятного цвета заменили на плетеные кресла, также дизайнеры добавили больше ярких и пышных цветов.

Фото: Закрытое акционерное общество «Сбербанк — Автоматизированная система торгов»

Потолок заведения украсят матовые светильники черного цвета в стиле лофт, мебель закупят более естественных природных цветов — серый, коричневый. Принято решение избавиться от каких-либо громоздких украшений и скульптур.

Кафе-бар откроется под названием Orbita. Владельцы заведения принимают заявки на выполнение строительно-монтажных работ с 30 августа. У подрядчиков есть возможность заявиться до 12 сентября, победителя выберут 11 октября. До декабря рабочим необходимо справиться с ремонтом. В предложении указано, что используемая валюта — рубль, однако информации о стоимости пока нет.

Напомним, что номерной фонд гостиницы составляет 190 номеров различных категорий — стандарт, улучшенный и люкс стоимостью от 4550 рублей.

С разбитыми бокалами шампанского. В Омске открыли четырехзвездочную гостиницу Cosmos
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#Кристина Антоносян#Общество#Бизнес#Омск#Ресторан#Гостиницы#Новости#Гостиница Космос
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