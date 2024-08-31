В стиле лофт: омичам показали обновленные эскизы элитного ресторана в центре города

Кафе-бар откроется под названием Orbita. Владельцы заведения принимают заявки на выполнение строительно-монтажных работ с 30 августа. У подрядчиков есть возможность заявиться до 12 сентября, победителя выберут 11 октября. До декабря рабочим необходимо справиться с ремонтом. В предложении указано, что используемая валюта — рубль, однако информации о стоимости пока нет.