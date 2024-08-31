Более 9 тысяч омичей пришли поздравить «Авангард» с новым сезоном

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Вчера, 30 августа, на территории G-Drive Арены состоялась презентация команды «Авангард». На праздничном предприятии омичи смогли получить автографы любимой команды, послушать приятную музыку и купить себе памятный сувенир.
Всего по подсчетам на открытии побывало более 9 тысячи омичей.
Как уже писал Город55, на мероприятии также выступила группа «Моя Мишель». Новый хоккейный сезон начинается с 4 сентября, первым соперником омичей станет «Сибирь» из Новосибирска.