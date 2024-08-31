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Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Более 9 тысяч омичей пришли поздравить «Авангард» с новым сезоном

Более 9 тысяч омичей пришли поздравить «Авангард» с новым сезоном

31 августа 2024, 05:15
Фото: Пресс-служба «Авангард»
Огромная очередь не помешала омичам получить автограф от хоккеистов. Также на празднике выступили музыкальные коллективы.

Вчера, 30 августа, на территории G-Drive Арены состоялась презентация команды «Авангард». На праздничном предприятии омичи смогли получить автографы любимой команды, послушать приятную музыку и купить себе памятный сувенир.

Всего по подсчетам на открытии побывало более 9 тысячи омичей.

Как уже писал Город55, на мероприятии также выступила группа «Моя Мишель». Новый хоккейный сезон начинается с 4 сентября, первым соперником омичей станет «Сибирь» из Новосибирска.

Красно-черная феерия. На G-Drive Арене прошла презентация омского «Авангарда»
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#Кристина Антоносян#Общество#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Новости#Авангард хоккей
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Красно-черная феерия. На G-Drive Арене прошла презентация омского «Авангарда»
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