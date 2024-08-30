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Published Сегодня, 09:21

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Updated Сегодня, 09:23

В Омске продают салон «Ключавто» за 385 миллионов рублей

В Омске выставили на продажу известный автоцентр у «Меги»

30 августа 2024, 09:21
Фото: Изображение Midjourney

В Омске продают салон «Ключавто» за 385 миллионов рублей

Здание на Бульваре Архитекторов оценили в 385 млн рублей.

В Омске продают здание, в котором ранее находился филиал дилерского центра «Ключавто». Объявление появилось на сайте Avito. Здание находится на Бульваре Архитекторов, 20/1, напротив ТЦ «Мега». За объект 2017 года постройки площадью 4 724 кв.м просят 385 миллионов рублей.

Фото: Avito

В описании говорится, что здание подойдет для дилерского центра по продаже легковых и грузовых авто, спецтехники, а также для другого бизнеса, которому торговые, офисные, складские и сервисные помещения.

«Здание состоит из основных зон: шоу-рум с панорамным остеклением, разделенный на две части с отдельными входными зонами, зона слесарного сервиса, складские помещения, кабинеты бек-офиса. Выполнен современный, качественный ремонт. Полы — усиленная керамическая плитка, выдерживает повышенную нагрузку», — сказано в объявлении.

Ранее Город55 писал, что в омском торговом комплексе «Миллениум» выставили на продажу банкетный зал Grand Banket. Его предложили переоборудовать под фудкорт или спорткомплекс.

В омском «Миллениуме» предложили переоборудовать банкетный зал под фудкорт
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#Ольга Скворцова#Бизнес#Недвижимость#Омск#Продажа#Торговля#Автомобили#Офис
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