В Омске выставили на продажу известный автоцентр у «Меги»

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В Омске продают здание, в котором ранее находился филиал дилерского центра «Ключавто». Объявление появилось на сайте Avito. Здание находится на Бульваре Архитекторов, 20/1, напротив ТЦ «Мега». За объект 2017 года постройки площадью 4 724 кв.м просят 385 миллионов рублей.
В описании говорится, что здание подойдет для дилерского центра по продаже легковых и грузовых авто, спецтехники, а также для другого бизнеса, которому торговые, офисные, складские и сервисные помещения.
«Здание состоит из основных зон: шоу-рум с панорамным остеклением, разделенный на две части с отдельными входными зонами, зона слесарного сервиса, складские помещения, кабинеты бек-офиса. Выполнен современный, качественный ремонт. Полы — усиленная керамическая плитка, выдерживает повышенную нагрузку», — сказано в объявлении.
Ранее Город55 писал, что в омском торговом комплексе «Миллениум» выставили на продажу банкетный зал Grand Banket. Его предложили переоборудовать под фудкорт или спорткомплекс.