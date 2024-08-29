В омском «Миллениуме» предложили переоборудовать банкетный зал под фудкорт

Помещение площадью 1 230 кв.м находится на втором этаже торгового центра. Попасть внутрь можно через четыре входа: два — с улицы и два — с торгового зала. Банкетный зал оснащен системой вентиляции и кондиционированием. Потенциальным покупателям предлагают использовать помещение под фудкорт, коворкинг или спортивный комплекс.