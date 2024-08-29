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Published Сегодня, 06:11

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Updated Сегодня, 06:14

В омском «Миллениуме» за 92 млн продают величественный зал для банкетов

В омском «Миллениуме» предложили переоборудовать банкетный зал под фудкорт

29 августа 2024, 06:11
Фото: Изображение Midjourney

В омском «Миллениуме» за 92 млн продают величественный зал для банкетов

В торговом центре за 92 миллиона продают банкетный зал Grand Banket.

В омском торговом комплексе «Миллениум» на Фрунзе, 1к4 выставили на продажу банкетный зал Grand Banket. Информация об этом появилась на одном из сайтов объявлений. За банкетный сал продавец просит 92 миллиона рублей.

Фото: Avito

Помещение площадью 1 230 кв.м находится на втором этаже торгового центра. Попасть внутрь можно через четыре входа: два — с улицы и два — с торгового зала. Банкетный зал оснащен системой вентиляции и кондиционированием. Потенциальным покупателям предлагают использовать помещение под фудкорт, коворкинг или спортивный комплекс.

«На данный момент ТРЦ „Миллениум“ заполнен на 98%. Большое количество офисных сотрудников, частная школа, с сентября открывается новый корпус ОмГУ, рассчитанный на 4000 студентов, поэтому поток посетителей с каждым месяцем увеличивается кратно», — говорится в объявлении.

В 2ГИСе о зале Grand Banket пользователи оставляют отзывы с 2019 года. С того времени комментарии почти все положительные.

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#Ольга Скворцова#Бизнес#Недвижимость#Омск#Продажа#Студенты#Спортивный комплекс#Торговый центр#Миллениум#ОмГУ#2ГИС
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