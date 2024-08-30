Бастрыкин проконтролирует переселение омичей из аварийного дома на 4-й Транспортной

В Омске до сих пор не расселили пятиэтажный дом на улице 4-я Транспортная, который признали аварийным еще в 2017 году. Жильцы, в том числе собственница комнаты, жалуются на отсутствие альтернативного жилья, несмотря на то, что дом находится в плачевном состоянии, сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ.