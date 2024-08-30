gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

Иллюстрация

Бастрыкин проконтролирует переселение омичей из аварийного дома на 4-й Транспортной

30 августа 2024, 03:38
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

Бастрыкин займется правами омички, которая живет в аварийном доме

Ситуация с домом на 4-й Транспортной не единичный пример, в городе множество домов, которые годами ждут своей очереди на расселение. Например, дом на Транспортной должны были расселить еще в 2020 году.

В Омске до сих пор не расселили пятиэтажный дом на улице 4-я Транспортная, который признали аварийным еще в 2017 году. Жильцы, в том числе собственница комнаты, жалуются на отсутствие альтернативного жилья, несмотря на то, что дом находится в плачевном состоянии, сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ.

Омичка, столкнувшаяся с нарушением своих жилищных прав, обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в соцсети ВКонтакте. Она рассказала о разрушающихся стенах, полах, потолках и отсутствии коммуникаций. В апреле 2024 года суд обязал предоставить женщине новое жилье, однако это решение до сих пор не исполнено.

Бастрыкин отреагировал на обращение, потребовав ускорить расследование уголовного дела и представить доклад в сжатые сроки. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате следственного комитета.

Ранее Город55 писал про дом на улице 2-я Совхозная, 208, которое признали аварийным еще раньше, в 2014 году. Сроки расселения неоднократно переносились, а у жильцов иссякло все терпение. Они даже обратились в передачу «Мужские и женское», после чего в следственном комитете начали проверку по их делу.

Омский следком начал проверку прав жильцов аварийного дома после «Мужского/женского»
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Общество#Недвижимость#Омск#Следственный комитет#Аварийные дома#Новости#Александр Бастрыкин#А.И. Бастрыкин
Подпишитесь
«Поля в воде». В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения почв
Вчера, 12:23
Чуть не затопили СНТ. Спасение омских дач обернулось новым наводнением
Вчера, 03:18
Обновленные пути. Омичам рассказали, когда вернут трамвай №9
Сегодня, 05:28
Расклад на «Авангард». Эзотерик рассказала, что ждет «ястребов» в новом сезоне
Вчера, 04:15
Холодный фронт. Вместе с осенью в Омск придут заморозки и снежный циклон
Сегодня, 06:21
Стал банкротом. Крутогорский нефтезавод в Омске продают за 188 миллионов
Сегодня, 02:39