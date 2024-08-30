Бастрыкин проконтролирует переселение омичей из аварийного дома на 4-й Транспортной

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
В Омске до сих пор не расселили пятиэтажный дом на улице 4-я Транспортная, который признали аварийным еще в 2017 году. Жильцы, в том числе собственница комнаты, жалуются на отсутствие альтернативного жилья, несмотря на то, что дом находится в плачевном состоянии, сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ.
Омичка, столкнувшаяся с нарушением своих жилищных прав, обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в соцсети ВКонтакте. Она рассказала о разрушающихся стенах, полах, потолках и отсутствии коммуникаций. В апреле 2024 года суд обязал предоставить женщине новое жилье, однако это решение до сих пор не исполнено.
Бастрыкин отреагировал на обращение, потребовав ускорить расследование уголовного дела и представить доклад в сжатые сроки. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате следственного комитета.
Ранее Город55 писал про дом на улице 2-я Совхозная, 208, которое признали аварийным еще раньше, в 2014 году. Сроки расселения неоднократно переносились, а у жильцов иссякло все терпение. Они даже обратились в передачу «Мужские и женское», после чего в следственном комитете начали проверку по их делу.