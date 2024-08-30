До 30 рейсов в будни. В Омске осенью вернут автобусные маршруты №107 и №108

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Мэр Омска Сергей Шелест сегодня анонсировал возвращение двух автобусных маршрутов — №107 и №108. К работе они «приступают» в понедельник, 2 сентября.
Известно, что на маршруте №107, который соединяет МСЧ-9 с поселком Чкаловский, будет курсировать один автобус большого класса. На маршрут №108 запустят один автобус ПАЗ. Он будет ходить от ж/д больницы до улицы Сали Катыка в микрорайоне Чередовой.
Напомним, что впервые запуск данных маршрутов анонсировали примерно год назад. Перевозчика на маршруты нашли в ноябре прошлого года. Им стало муниципальное предприятие «ПАТП № 8».