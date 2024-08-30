До 30 рейсов в будни. В Омске осенью вернут автобусные маршруты №107 и №108

Известно, что на маршруте №107, который соединяет МСЧ-9 с поселком Чкаловский, будет курсировать один автобус большого класса. На маршрут №108 запустят один автобус ПАЗ. Он будет ходить от ж/д больницы до улицы Сали Катыка в микрорайоне Чередовой.