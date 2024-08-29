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Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

В одной из школ Омской области детей научат собирать беспилотники

Новые технологии. В Лузино школьников научат собирать беспилотники

29 августа 2024, 03:26

В одной из школ Омской области детей научат собирать беспилотники

Школа планирует покупку учебного модуля «Беспилотные летательные аппараты», который включает набор для сборки аппарата, очки и конструкторы. Стоимость составит чуть больше миллиона рублей.

На портале Госзакупок 27 августа появилась заявка на поставку оборудования для учебной сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Экзотический» заказ принадлежит Лузинской школе №2.

Образовательное учреждение собирается приобрести учебный модуль «Беспилотные летательные аппараты», который включает три образовательных комплекта для сборки БПЛА, пять комплектов квадрокоптеров-конструкторов, а также два видео-шлема или пары FPV видео-очков. Кроме того, в закупку входит модульный куб, который будет использоваться в качестве малой полетной зоны.

Общая стоимость закупки составляет 1,38 млн рублей, а срок поставки — 30 дней. Гарантийный срок на оборудование составит не менее 12 месяцев.

Интерес к беспилотным технологиям в учебных заведениях продолжает расти. Город55 уже писал про то, что Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского недавно приобрел два беспилотника для обучения студентов.

Для омских студентов-авиаторов закупят два беспилотника за 7,6 млн рублей
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#Кристина Антоносян#Общество#Образование#Омск#Омская область#Школа#Госзакупки#Новости#Лузино#Беспилотники
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