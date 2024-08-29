Новые технологии. В Лузино школьников научат собирать беспилотники

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
На портале Госзакупок 27 августа появилась заявка на поставку оборудования для учебной сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Экзотический» заказ принадлежит Лузинской школе №2.
Образовательное учреждение собирается приобрести учебный модуль «Беспилотные летательные аппараты», который включает три образовательных комплекта для сборки БПЛА, пять комплектов квадрокоптеров-конструкторов, а также два видео-шлема или пары FPV видео-очков. Кроме того, в закупку входит модульный куб, который будет использоваться в качестве малой полетной зоны.
Общая стоимость закупки составляет 1,38 млн рублей, а срок поставки — 30 дней. Гарантийный срок на оборудование составит не менее 12 месяцев.
Интерес к беспилотным технологиям в учебных заведениях продолжает расти. Город55 уже писал про то, что Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского недавно приобрел два беспилотника для обучения студентов.