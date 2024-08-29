Новые технологии. В Лузино школьников научат собирать беспилотники

Образовательное учреждение собирается приобрести учебный модуль «Беспилотные летательные аппараты», который включает три образовательных комплекта для сборки БПЛА, пять комплектов квадрокоптеров-конструкторов, а также два видео-шлема или пары FPV видео-очков. Кроме того, в закупку входит модульный куб, который будет использоваться в качестве малой полетной зоны.