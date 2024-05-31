Для омских студентов-авиаторов закупят два беспилотника за 7,6 млн рублей

Техника предназначена для студентов, обучающихся по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Максимальная взлетная масса судна должна составлять от 1 до 30 килограммов. Поставщику необходимо будет привезти беспилотники в учебное заведение в течение 4 месяцев с момента заключения контракта.