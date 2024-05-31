Для омских студентов-авиаторов закупят два беспилотника за 7,6 млн рублей

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Для студентов Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского закупят два беспилотных летательных аппарата. Такую заявку 30 мая разместило Главное управление контрактной системы Омской области. Максимальная цена контракта — 7,6 млн рублей. Предложения от поставщиков принимают до 7 июня.
Техника предназначена для студентов, обучающихся по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Максимальная взлетная масса судна должна составлять от 1 до 30 килограммов. Поставщику необходимо будет привезти беспилотники в учебное заведение в течение 4 месяцев с момента заключения контракта.
«Цена контракта включает в себя: стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой–погрузкой, размещением в местах хранения, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы», — говорится в документах.
Ранее Город55 рассказывал, сколько может зарабатывать оператор беспилотного летательного аппарата.