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Для омских студентов-авиаторов закупят два беспилотника за 7,6 млн рублей

31 мая 2024, 06:48
Фото: Изображение Midjourney
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Максимальная взлетная масса судна должна составлять от 1 до 30 килограммов. Поставщику необходимо будет привезти беспилотники в учебное заведение в течение 4 месяцев.

Для студентов Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского закупят два беспилотных летательных аппарата. Такую заявку 30 мая разместило Главное управление контрактной системы Омской области. Максимальная цена контракта — 7,6 млн рублей. Предложения от поставщиков принимают до 7 июня.

Техника предназначена для студентов, обучающихся по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Максимальная взлетная масса судна должна составлять от 1 до 30 килограммов. Поставщику необходимо будет привезти беспилотники в учебное заведение в течение 4 месяцев с момента заключения контракта.

«Цена контракта включает в себя: стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой–погрузкой, размещением в местах хранения, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы», — говорится в документах.

Ранее Город55 рассказывал, сколько может зарабатывать оператор беспилотного летательного аппарата.

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