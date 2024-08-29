Из Омска в Нижегородскую область. Рассказываем, что точно стоит посмотреть туристам

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Если у вас запланирован отпуск на первый месяц осени, но вы не знаете, где его провести, советуем выбрать в качестве туристического направления Нижегородскую область. Большое количество достопримечательностей точно не даст вам заскучать. Сайт Newia.ru уже собрал подборку мест и объектов, которые точно нельзя пропустить. К ним относятся:
Ранее Город55 рассказывал об отпуске в Крыму осенью. Он обойдется на 20-30% дешевле, чем поездка на отдых в Сочи.