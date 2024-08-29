Из Омска в Нижегородскую область. Рассказываем, что точно стоит посмотреть туристам

Если у вас запланирован отпуск на первый месяц осени, но вы не знаете, где его провести, советуем выбрать в качестве туристического направления Нижегородскую область. Большое количество достопримечательностей точно не даст вам заскучать. Сайт Newia.ru уже собрал подборку мест и объектов, которые точно нельзя пропустить. К ним относятся: