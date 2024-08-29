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Нижегородский Кремль

Из Омска в Нижегородскую область. Рассказываем, что точно стоит посмотреть туристам

29 августа 2024, 08:07
Фото: 1MI
Нижегородский Кремль

Туристам из Омска назвали главные достопримечательности Нижегородской области

Посмотреть самые интересные достопримечательности региона можно за несколько дней. В нашем материале — подборка «локаций», которые точно не стоит упускать из внимания.

Если у вас запланирован отпуск на первый месяц осени, но вы не знаете, где его провести, советуем выбрать в качестве туристического направления Нижегородскую область. Большое количество достопримечательностей точно не даст вам заскучать. Сайт Newia.ru уже собрал подборку мест и объектов, которые точно нельзя пропустить. К ним относятся:

  • Макарьевский монастырь на левом берегу Волги, которому уже несколько столетий. Обитель, кстати, является действующей;
  • Озеро Светлояр вблизи села Владимирское овальной формы, глубиной в 40 метров и с кристально чистой водой;
  • Нижегородский кремль — второй по величине из подобных объектов после Московского кремля. Ансамбль включает 13 башен;
  • Духовный центр православия Дивеево — состоит из соборов и музеев;
  • Мечеть Рашида в форме цветка. Построили ее в начале 1990-х годов;
  • Большое Болдино, в котором часто бывал Александр Пушкин. Гостей ждет красивый парк и музей, созданный в честь русского писателя;
  • Особняк Бугрова в Володарске, похожий на сказочный терем.

Ранее Город55 рассказывал об отпуске в Крыму осенью. Он обойдется на 20-30% дешевле, чем поездка на отдых в Сочи.

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#Юлия Истомина#Общество#Отдых#Туризм#Омск#Омская область#Новости#Кремль#Путешествия#Нижегородская область#Достопримечательности
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