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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

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Вернулась домой. Омская топ-модель Влада Рослякова рассказала про свой отпуск

17 августа 2024, 13:23
Фото: 1MI
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Омская топ-модель Влада Рослякова провела отпуск в родном городе

Девушка провела в родном городе несколько дней, где ощутила глубокую связь с родными и семьей. Она сходила на свадьбу к родственнице и даже успела стать крестной девочки-подростка.

Известная топ-модель из Омска Влада Рослякова записала трогательное видео в запрещенной соцсети, где рассказала о том, что свой отпуск провела в родном городе. Сейчас девушка живет в Нью-Йорке.

«Здесь я чувствовала абсолютную любовь и принятие. Я всерьез задумалась о важности или, скорее, об отсутствии важности этого мира блеска и мишуры. Я обязательно вернусь, даже если мне предстоит больше четырех перелетов и этот путь займет больше 42 часов», — рассказала Влада.

За 2,5 недели, проведенные на родной земле, Влада ощутила глубокую связь с семьей и друзьями, что заставило ее задуматься о настоящих ценностях жизни. Поездка была насыщенной: модель успела посетить свадьбу двоюродной сестры и стать крестной девочки-подростка. Кроме того, Влада уделила время своему здоровью — занималась рефлексотерапией, ЛФК и плаванием, так как начала испытывать дискомфорт в спине.

Несмотря на сложные перелеты и длительное путешествие, Рослякова уверена, что вернется в Омск снова. Здесь она также успела сходить на выставку «Флора».

Топ-модель из Омска Влада Рослякова побывала на выставке «Флора»
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Новости#Путешествие#Модель
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