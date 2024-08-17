Вернулась домой. Омская топ-модель Влада Рослякова рассказала про свой отпуск

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Известная топ-модель из Омска Влада Рослякова записала трогательное видео в запрещенной соцсети, где рассказала о том, что свой отпуск провела в родном городе. Сейчас девушка живет в Нью-Йорке.
«Здесь я чувствовала абсолютную любовь и принятие. Я всерьез задумалась о важности или, скорее, об отсутствии важности этого мира блеска и мишуры. Я обязательно вернусь, даже если мне предстоит больше четырех перелетов и этот путь займет больше 42 часов», — рассказала Влада.
За 2,5 недели, проведенные на родной земле, Влада ощутила глубокую связь с семьей и друзьями, что заставило ее задуматься о настоящих ценностях жизни. Поездка была насыщенной: модель успела посетить свадьбу двоюродной сестры и стать крестной девочки-подростка. Кроме того, Влада уделила время своему здоровью — занималась рефлексотерапией, ЛФК и плаванием, так как начала испытывать дискомфорт в спине.
Несмотря на сложные перелеты и длительное путешествие, Рослякова уверена, что вернется в Омск снова. Здесь она также успела сходить на выставку «Флора».