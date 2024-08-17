Вернулась домой. Омская топ-модель Влада Рослякова рассказала про свой отпуск

За 2,5 недели, проведенные на родной земле, Влада ощутила глубокую связь с семьей и друзьями, что заставило ее задуматься о настоящих ценностях жизни. Поездка была насыщенной: модель успела посетить свадьбу двоюродной сестры и стать крестной девочки-подростка. Кроме того, Влада уделила время своему здоровью — занималась рефлексотерапией, ЛФК и плаванием, так как начала испытывать дискомфорт в спине.