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Директора омской фирмы обвинили в налоговых махинациях

Директора омской фирмы отдали под суд за налоговые махинации

29 августа 2024, 08:29
Фото: 1MI

Директора омской фирмы обвинили в налоговых махинациях

Его обвиняют в сокрытии от налоговой более 6 млн рублей.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого является директор ООО ПКФ «Теплоэлектромонтаж». По данным этого ведомства, подозреваемый скрывал от налоговой службы деньги фирмы, за счет которых должно было произойти взыскание налогов.

— По версии следствия, за период с мая 2022 г. по август 2022 г. обвиняемый, зная о задолженности по налогам и страховым взносам, имея возможность ее погасить, организовал проведение взаиморасчетов напрямую с контрагентами, минуя свою организацию, путем направления им распорядительных писем, чем сокрыл от налоговых органов более 6,3 млн рублей, — объяснили в пресс-службе прокуратуры.

В Следственном управлении Следкома РФ по Омской области отметили, что обвиняемый признал вину и возместил ущерб. Теперь его дело будет направлено в суд.

В пресс-релизах нет имени, но из данных ЕГРЮЛ следует, что директором ООО ПКФ «Теплоэлектромонтаж» является Игорь Половников. Параллельно он занимает пост директора в ООО «Межрегиональный транспортный партнер», где является единственным учредителем.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Прокуратура#Налоги#Следком#Новости
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