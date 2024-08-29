Директора омской фирмы отдали под суд за налоговые махинации

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого является директор ООО ПКФ «Теплоэлектромонтаж». По данным этого ведомства, подозреваемый скрывал от налоговой службы деньги фирмы, за счет которых должно было произойти взыскание налогов.