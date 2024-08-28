Выстрелил три раза. Жителя Омской области обвиняют в жестоком убийстве лося

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Как рассказали в омской полиции, в отделение по Тюкалинску поступило сообщение от директора охотничьего хозяйства о том, что в лесу возле села Белоглазово кто-то незаконно охотился на дикое животное. Полицейские выехали на место преступления и обнаружили там тушу лося.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался охотник с многолетним опытом, проживающий в Тюкалинске.
Свою вину в преступлении он отрицать не стал и рассказал, что решил поохотиться в местах, где делал это раньше, заметил грациозное животное и решил выстрелить, пока никто не видит. Он произвел три выстрела, тушу оставил в лесу, планируя вернуться чуть позже и разделать ее на месте.
Правоохранители забрали у подозреваемого карабин, патроны и оружие в качестве вещественных доказательств. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ему грозит до 500 тысяч рублей штрафа и лишение свободы до двух лет.
Ранее Город55 сообщал о более безопасной и законной тихой охоте. В августе омичи начали ходить по грибы. Своим уловом они активно делятся в соцсетях.