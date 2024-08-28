Выстрелил три раза. Жителя Омской области обвиняют в жестоком убийстве лося

Свою вину в преступлении он отрицать не стал и рассказал, что решил поохотиться в местах, где делал это раньше, заметил грациозное животное и решил выстрелить, пока никто не видит. Он произвел три выстрела, тушу оставил в лесу, планируя вернуться чуть позже и разделать ее на месте.