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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

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Выстрелил три раза. Жителя Омской области обвиняют в жестоком убийстве лося

28 августа 2024, 06:48
Фото: 1MI
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В Омской области опытный охотник застрелил благородное животное

Мужчина охотился в знакомом лесу на других животных и случайно заметил лося. Он решил застрелить животное, чтобы позже им отужинать.

Как рассказали в омской полиции, в отделение по Тюкалинску поступило сообщение от директора охотничьего хозяйства о том, что в лесу возле села Белоглазово кто-то незаконно охотился на дикое животное. Полицейские выехали на место преступления и обнаружили там тушу лося.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался охотник с многолетним опытом, проживающий в Тюкалинске.

Свою вину в преступлении он отрицать не стал и рассказал, что решил поохотиться в местах, где делал это раньше, заметил грациозное животное и решил выстрелить, пока никто не видит. Он произвел три выстрела, тушу оставил в лесу, планируя вернуться чуть позже и разделать ее на месте.

Фото: Омская полиция

Правоохранители забрали у подозреваемого карабин, патроны и оружие в качестве вещественных доказательств. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ему грозит до 500 тысяч рублей штрафа и лишение свободы до двух лет.

Ранее Город55 сообщал о более безопасной и законной тихой охоте. В августе омичи начали ходить по грибы. Своим уловом они активно делятся в соцсетях.

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#Кристина Антоносян#Полиция#Омск#Омская область#Охота#Новости#Тюкалинский район#Лось#Незаконная деятельность
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