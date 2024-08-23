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Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

иллюстрация

С ножом и лукошком. Омские грибники начали собирать первые моховики в этом сезоне

23 августа 2024, 09:39
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Грибники рассказали о появлении первых в этом сезоне моховиков в Омской области

До начала осени остается немногим меньше десятка дней, однако ее приближение уже заметно: любители «тихой охоты» рассказали, что в лесах Омской области начали появляться первые моховики.

Как минимум двое грибников сообщили в социальных сетях о первых боровиках и моховиках, замеченных в лесах Омской области. По словам первого «очевидца», наткнуться на них ему удалось в окрестностях Муромцево — вот только грибов пока что немного, поскольку их «сезон» еще не подошел: за два дня, как рассказал мужчина, удалось набрать только пару ведерок боровиков. Их ближайшие «родственники» — моховики, — тоже встречаются, но пока в небольших количествах.

Мужчина также поделился и фотографиями собственной «добычи»Мужчина также поделился и фотографиями собственной «добычи»
Мужчина также поделился и фотографиями собственной «добычи»
Фото: Интернет-сообщество «Грибы. Грибники Омска и Омской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, моховики были замечены и в окрестностях Черлакского тракта — но в еще меньших количествах: мужчина, сообщивший о своих находках, отметил, что смог найти всего пять моховиков.

Как отмечают опытные грибники, пока что их и будет немного — период активного роста плодовых тел моховиков чаще всего приходится на первые два осенних месяца — сентябрь и октябрь. Однако есть и информация, что моховики и боровики находили и чуть ли не перед первыми снегами.

Но, если душа не лежит к грибам, то в осеннюю пору можно заняться сбором и других «даров» природы: ранее Город55 сообщал о начале сбора облепихи, шиповника и ежевики, и даже о трофейной рыбалке.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Лес#Новости#Осень#Природа#Грибы#Черлакский тракт#Грибники#Боровики#Моховики#Сбор грибов
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