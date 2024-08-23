С ножом и лукошком. Омские грибники начали собирать первые моховики в этом сезоне

Как минимум двое грибников сообщили в социальных сетях о первых боровиках и моховиках, замеченных в лесах Омской области. По словам первого «очевидца», наткнуться на них ему удалось в окрестностях Муромцево — вот только грибов пока что немного, поскольку их «сезон» еще не подошел: за два дня, как рассказал мужчина, удалось набрать только пару ведерок боровиков. Их ближайшие «родственники» — моховики, — тоже встречаются, но пока в небольших количествах.