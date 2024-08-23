С ножом и лукошком. Омские грибники начали собирать первые моховики в этом сезоне

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Как минимум двое грибников сообщили в социальных сетях о первых боровиках и моховиках, замеченных в лесах Омской области. По словам первого «очевидца», наткнуться на них ему удалось в окрестностях Муромцево — вот только грибов пока что немного, поскольку их «сезон» еще не подошел: за два дня, как рассказал мужчина, удалось набрать только пару ведерок боровиков. Их ближайшие «родственники» — моховики, — тоже встречаются, но пока в небольших количествах.
Кроме того, моховики были замечены и в окрестностях Черлакского тракта — но в еще меньших количествах: мужчина, сообщивший о своих находках, отметил, что смог найти всего пять моховиков.
Как отмечают опытные грибники, пока что их и будет немного — период активного роста плодовых тел моховиков чаще всего приходится на первые два осенних месяца — сентябрь и октябрь. Однако есть и информация, что моховики и боровики находили и чуть ли не перед первыми снегами.
Но, если душа не лежит к грибам, то в осеннюю пору можно заняться сбором и других «даров» природы: ранее Город55 сообщал о начале сбора облепихи, шиповника и ежевики, и даже о трофейной рыбалке.