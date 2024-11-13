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Лось

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2024
Внезапное потепление, драка лосей и закрытие паромных переправ. Омск сегодня
13 ноября, 14:17
В Омской области два лося подрались во время гона
13 ноября, 12:16
Радость метеозависимых, смертельное ДТП и выгул квадроберов. Омск в воскресенье
6 октября, 14:12
Из-за лося, вышедшего на трассу Омск-Муромцево, в ДТП погибли 4 человека
6 октября, 03:21
Выстрелил три раза. Жителя Омской области обвиняют в жестоком убийстве лося
28 августа, 06:48
2023
Попал на деньги. На омской трассе водитель фуры из Москвы сбил лося
10 декабря 2023, 14:10
В Омской области незаконно застрелили спящего лося
Расследование уголовного дела продолжается.
13 февраля 2023, 11:21
2022
Убил и вывез. Житель Омской области заплатит штраф по решению суда за убийство лосей
В начале года житель Омской области увез 3 лосиных тела из леса. За незаконную охоту ему присудили штраф в 500 тыс. рублей.
21 ноября 2022, 06:41
По кровавым следам. В Омской области обнаружили браконьеров по крови
Сумма материального ущерба составила более 480 тыс рублей.
19 ноября 2022, 03:24
Незаконная охота. В Омской области задержали мужчину, который убил лося
Сумма материального ущерба, причиненного Омской области, составила 400 тыс рублей.
11 ноября 2022, 08:35
Выбежал под колеса. На трассе под Омском водитель насмерть сбил лося
Водитель уверяет, что животное неожиданно выбежало на дорогу прямо перед машиной.
20 сентября 2022, 09:31
Лицензия на убийство. Омским охотникам разрешили отстреливать больше косуль и соболей
Указ об увеличении лимита на добычу косули сибирской, лося, благородного оленя и соболя подписал губернатор Омской области Александр Бурков.
21 июля 2022, 11:45

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