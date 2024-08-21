«Газпромнефть-СМ» создала новый образовательный проект в преддверии Дня флага России

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
«Газпромнефть-СМ» в Год семьи продолжает расширять свою просветительскую программу, ориентированную на детей: в канун 22 августа, Дня государственного флага России, компания создала настоящую виртуальную галерею — все произведения искусства дня нее создали дети сотрудников предприятия.
«Задача средств массовой информации — не только рассказывать читателю о том, что происходит, но и расширять кругозор, давать пищу для размышлений, повышать социальную ответственность, не оставлять равнодушным к миру. Эти принципы роднят нас с „Газпромнефть-СМ“ и делают единомышленниками. Проект, в котором приняли участие сотрудники компании и их дети, говорит о самом важном — любви, семье, Родине — на самом доступном языке творчества и эмоций. Социальная ответственность — это не то, что передается по наследству, ее нужно воспитывать, используя понятные инструменты, в том числе и такие, как наш проект», — рассказала Ольга Коробова, генеральный директор и главный редактор «Аргументы и Факты в Омске».
Что примечательно — за каждой авторской картиной кроется один из фактов об известнейшем государственном символе, одна из связанных с ним историй или — уникальная, детская трактовка «триколора» и ее концептуальное описание.
«Газпромнефть-СМ» уделяет первостепенное внимание социальным проектам, особенно тем, в центре которых — ребенок. Каждое наше мероприятие — шаг на пути воспитания в подрастающем поколении базовых ценностей современного мира: любви к своей стране и малой родине, заботы о природе, доброты сердца и поддержки человека, когда он нуждается в помощи. Проект, посвященный Дню государственного флага, стал своеобразным диалогом поколений и еще одним доказательством того, что правильные ценности детей помогают формировать хорошие примеры взрослых», — поделился Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
Отметим, что создание просветительских проектов — лишь один из множества аспектов социальной деятельности «Газпромнефть — смазочные материалы»: например, в этом году компания провела масштабную реконструкцию концертного зала в одной из детских школ искусств Московской области, благодаря чему юные музыканты смогут достичь еще больших вершин своего мастерства, а в Омской области, при поддержке компании, уже состоялось несколько арт-терапевтических в Областной детской клинической больнице. К слову, поддержка медицинских учреждений — тоже одно из направлений работы компании: персонал «Газпромнефть-СМ» — регулярные гости корпоративных Дней донора.