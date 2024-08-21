«Газпромнефть-СМ» создала новый образовательный проект в преддверии Дня флага России

Отметим, что создание просветительских проектов — лишь один из множества аспектов социальной деятельности «Газпромнефть — смазочные материалы»: например, в этом году компания провела масштабную реконструкцию концертного зала в одной из детских школ искусств Московской области, благодаря чему юные музыканты смогут достичь еще больших вершин своего мастерства, а в Омской области, при поддержке компании, уже состоялось несколько арт-терапевтических в Областной детской клинической больнице. К слову, поддержка медицинских учреждений — тоже одно из направлений работы компании: персонал «Газпромнефть-СМ» — регулярные гости корпоративных Дней донора.