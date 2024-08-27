«НоваТор» выставил на торги право потребовать долг со своего учредителя Пономарева

Город55 уже писал о том, что суд признал учредителя «НоваТора» виновником сложившегося в компании положения. Пономарев пытался оспорить это решение, но потерпел неудачу. Теперь он должен «НоваТору» крупную сумму денег. Право потребовать эти деньги Варданян готов продать за 148,2 млн рублей, то есть со скидкой в 9 с небольшим процентов.