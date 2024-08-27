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«НоваТор» выставил на торги право потребовать долг со своего учредителя Пономарева

«НоваТор» выставил на торги право потребовать долг со своего учредителя Пономарева

27 августа 2024, 11:38
Фото: 1MI
160-миллионный долг продается с дисконтом 9%.

В Омске сейчас продолжается банкротство ООО «НоваТор» — крупной фирмы, единственным учредителем которой является известный бизнесмен Арсен Пономарев. Конкурсный управляющий Вардан Варданян выставил на торги очередной ценный актив компании: это право потребовать с учредителя 163,3 млн рублей, возникшее благодаря привлечению Пономарева к субсидиарной ответственности.

Город55 уже писал о том, что суд признал учредителя «НоваТора» виновником сложившегося в компании положения. Пономарев пытался оспорить это решение, но потерпел неудачу. Теперь он должен «НоваТору» крупную сумму денег. Право потребовать эти деньги Варданян готов продать за 148,2 млн рублей, то есть со скидкой в 9 с небольшим процентов.

Напомним: Пономарев подал заявление о банкротстве «НоваТора» в октябре 2021 года. Суммарно долги компании исчисляются сотнями миллионов рублей.

На собрание кредиторов омского «НоваТора» никто не пришел
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Торги#Новости#Новатор#Арсен Пономарев#Дела о банкротстве
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