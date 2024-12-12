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Арсен Пономарев

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2024
163-миллионный долг владельца «НоваТора» продали всего за миллион с небольшим
12 декабря, 05:16
«НоваТор» выставил на торги право потребовать долг со своего учредителя Пономарева
27 августа, 11:38
2023
«НоваТор» продал право потребовать долг со своего учредителя Арсена Пономарева
27 ноября 2023, 11:25
«НоваТор» выставил на торги право потребовать деньги с Арсена Пономарева
20 октября 2023, 12:06
Бывший руководитель омской фирмы «НоваТор» проиграл суд и остался должен кредиторам
Ранее Арсена Пономарева привлекали к субсидиарной ответсвенности.
6 июня 2023, 11:40
На собрание кредиторов обанкротившегося «Новатора» пришла только налоговая
Встречу отменили из-за отсутствия кворума.
13 марта 2023, 08:04
Арсена Пономарева привлекут к субсидиарной ответственности за долги «НоваТора»
Конкурсный управляющий уверен, что фирма понесла убытки из-за владельца.
15 февраля 2023, 08:19

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