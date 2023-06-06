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Бывший руководитель омской фирмы «НовоТор» проиграл суд и остался должен кредиторам

6 июня 2023, 11:40
Фото: 1MI
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Ранее Арсена Пономарева привлекали к субсидиарной ответсвенности.

Омский предприниматель Арсен Пономарев 24 мая проиграл суд о пересмотре решения о привлечении его к субсидиарной ответственности.

О привлечении бизнесмена к субсидиарной ответственности стало известно в феврале 2023 года. Арбитражный суд Омской области принял решение по заявлению конкурсного управляющего ООО «НоваТор» Вардана Варданяна. Еще в октябре прошлого года Варданян предложил привлечь учредителя и бывшего главу фирмы Арсена Пономарева к субсидиарной ответственности по ее долгам: по мнению управляющего, именно бывший руководитель виноват в том, что «НоваТор» понес убытки и оказался в своем нынешнем положении.

Арсен Пономарев пытался оспорить вердикт Арбитражного суда, но Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений.

Напомним, Пономарев подал заявление о банкротстве «НоваТора» в октябре 2021 года. Суммарно долги компании исчисляются сотнями миллионов рублей.

Арсена Пономарева привлекут к субсидиарной ответственности за долги «НоваТора»
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Конкурсный управляющий «Новатора» потребовал миллион с Арсена Пономарева
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#Арсен Пономарев#Новатор#Суд#Арбитражный суд#Банкрот#Бизнес#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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