Бывший руководитель омской фирмы «НовоТор» проиграл суд и остался должен кредиторам

О привлечении бизнесмена к субсидиарной ответственности стало известно в феврале 2023 года. Арбитражный суд Омской области принял решение по заявлению конкурсного управляющего ООО «НоваТор» Вардана Варданяна. Еще в октябре прошлого года Варданян предложил привлечь учредителя и бывшего главу фирмы Арсена Пономарева к субсидиарной ответственности по ее долгам: по мнению управляющего, именно бывший руководитель виноват в том, что «НоваТор» понес убытки и оказался в своем нынешнем положении.