Бывший руководитель омской фирмы «НовоТор» проиграл суд и остался должен кредиторам

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
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Updated Сегодня, 11:42
Омский предприниматель Арсен Пономарев 24 мая проиграл суд о пересмотре решения о привлечении его к субсидиарной ответственности.
О привлечении бизнесмена к субсидиарной ответственности стало известно в феврале 2023 года. Арбитражный суд Омской области принял решение по заявлению конкурсного управляющего ООО «НоваТор» Вардана Варданяна. Еще в октябре прошлого года Варданян предложил привлечь учредителя и бывшего главу фирмы Арсена Пономарева к субсидиарной ответственности по ее долгам: по мнению управляющего, именно бывший руководитель виноват в том, что «НоваТор» понес убытки и оказался в своем нынешнем положении.
Арсен Пономарев пытался оспорить вердикт Арбитражного суда, но Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений.
Напомним, Пономарев подал заявление о банкротстве «НоваТора» в октябре 2021 года. Суммарно долги компании исчисляются сотнями миллионов рублей.