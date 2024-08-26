Добрый знак. В строящейся омской школе на свет появились крошечные котята

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В омских Кузьминках произошло настоящее чудо: на территории строящейся школы поселилась кошка, которая не только отлично устроилась на новом месте, но и подарила там жизнь своим малышам. Информация о удивительном случае появилась в городских пабликах. Как рассказала депутат Госдумы и экс-мэр Омска Оксана Фадина, эта смелая кошечка проявила изобретательность и пробралась на стройку, где и окотилась.
«Эта милая кошечка пришла пожить, да ещё и окотилась. Всю семью душевно приняли, чувствуют себя хорошо», — поделилась радостной новостью Фадина.
Она отметила, что теперь у них есть не только строительные планы, но и новые пушистые обитатели.
Котята пока нуждаются в заботе мамы, и депутаты уже задумываются о том, как найти им добрые руки, когда придёт время. «Рано ещё. Пусть маленько окрепнут», — лаконично прокомментировал начальник участка.
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