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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

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Добрый знак. В строящейся омской школе на свет появились крошечные котята

26 августа 2024, 07:03
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омской школе в Кузьминках родились крошечные котята

Новая школа в Кузьминках еще не успела достроиться, но уже приняла первых пушистых учеников. Их мама проявила находчивость и обустроилась в прекрасном месте.

В омских Кузьминках произошло настоящее чудо: на территории строящейся школы поселилась кошка, которая не только отлично устроилась на новом месте, но и подарила там жизнь своим малышам. Информация о удивительном случае появилась в городских пабликах. Как рассказала депутат Госдумы и экс-мэр Омска Оксана Фадина, эта смелая кошечка проявила изобретательность и пробралась на стройку, где и окотилась.

«Эта милая кошечка пришла пожить, да ещё и окотилась. Всю семью душевно приняли, чувствуют себя хорошо», — поделилась радостной новостью Фадина.

Она отметила, что теперь у них есть не только строительные планы, но и новые пушистые обитатели.

Котята пока нуждаются в заботе мамы, и депутаты уже задумываются о том, как найти им добрые руки, когда придёт время. «Рано ещё. Пусть маленько окрепнут», — лаконично прокомментировал начальник участка.

Ранее Город55 писал о любопытном исследовании, в результате которого выяснилось, что и мужчины, и женщины хотели бы себе партнера, у которого есть домашние животные.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Оксана Фадина#Домашние животные#Животные#Кошка#Новости#Кот
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