Добрый знак. В строящейся омской школе на свет появились крошечные котята

В омских Кузьминках произошло настоящее чудо: на территории строящейся школы поселилась кошка, которая не только отлично устроилась на новом месте, но и подарила там жизнь своим малышам. Информация о удивительном случае появилась в городских пабликах. Как рассказала депутат Госдумы и экс-мэр Омска Оксана Фадина, эта смелая кошечка проявила изобретательность и пробралась на стройку, где и окотилась.