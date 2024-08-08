От котов одни плюсы. Омичи признались, что предпочтут девушку, у которой есть кошка

61% мужчин и 55% женщин считают нормальным, если у их партнера есть только один кот. Однако 17% участников опроса готовы принять любое количество котов, потому что, по их мнению, котов не бывает слишком много. В то же время 15% женщин предпочли бы, чтобы у их партнера не было котов.