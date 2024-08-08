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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

иллюстрация

От котов одни плюсы. Омичи признались, что предпочтут девушку, у которой есть кошка

8 августа 2024, 06:06
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи признались, что они скорее выберут в партнерши девушку, у которой есть кот

55% мужчин и 45% женщин не видят существенных недостатков в жизни с партнером, у которого есть кот.

8 августа отмечается всемирный день кошек. В честь этого праздника дейтинг-сервис Mamba провел опрос, в ходе которого выяснилось, что почти половина мужчин считают женщин с кошками привлекательными. А более четверти девушек полагают, что мужчины, которые любят кошек, более эмпатичны и добры.

Отметим, что коты оказались самыми популярными среди домашних питомцев. 56% опрошенных женщин и 40% мужчин являются их хозяевами. В то же время, к собакам омичи стали относиться более спокойно. Только 8% мужчин и 11% женщин предпочитают собак котам.

Согласно исследованию, мужчины с кошками нравятся женщинам гораздо больше. Это отметили почти 50% опрошенных. А 48% мужчин также будут рады узнать, что у их потенциальной партнерши есть кошка. И лишь у 6% участников исследования это может вызвать негативные эмоции.

Помимо этого, 31% мужчин признались, что фотографии женщин с кошками вызывают у них умиление, и им сразу хочется поставить лайк. Еще 39% обращают внимание в первую очередь на внешность девушки на фото. И, наконец, почти каждый десятый респондент видит в фотографии с котиком намек на то, что женщина может испытывать чувство одиночества.

Заметим, что треть девушек находят парней с питомцами на фотографиях более привлекательными. Еще четверть девушек начинают думать, что перед ними внимательный и чуткий мужчина.

61% мужчин и 55% женщин считают нормальным, если у их партнера есть только один кот. Однако 17% участников опроса готовы принять любое количество котов, потому что, по их мнению, котов не бывает слишком много. В то же время 15% женщин предпочли бы, чтобы у их партнера не было котов.

Ровно половина мужчин предпочитают знакомить партнершу со своим котом только тогда, когда будут уверены в ней. В то же время, 37% мужчин и 12% женщин готовы представить своего кота на первом же свидании. Кстати, если у партнера обнаружится аллергия на кошачью шерсть, то четверть мужчин и 43% женщин предпочтут прекратить знакомство, но не расстанутся с любимым питомцем.

Коты и ты. В День кошек омичи поделились фотографиями своих любимцев
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