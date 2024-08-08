От котов одни плюсы. Омичи признались, что предпочтут девушку, у которой есть кошка

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
8 августа отмечается всемирный день кошек. В честь этого праздника дейтинг-сервис Mamba провел опрос, в ходе которого выяснилось, что почти половина мужчин считают женщин с кошками привлекательными. А более четверти девушек полагают, что мужчины, которые любят кошек, более эмпатичны и добры.
Отметим, что коты оказались самыми популярными среди домашних питомцев. 56% опрошенных женщин и 40% мужчин являются их хозяевами. В то же время, к собакам омичи стали относиться более спокойно. Только 8% мужчин и 11% женщин предпочитают собак котам.
Согласно исследованию, мужчины с кошками нравятся женщинам гораздо больше. Это отметили почти 50% опрошенных. А 48% мужчин также будут рады узнать, что у их потенциальной партнерши есть кошка. И лишь у 6% участников исследования это может вызвать негативные эмоции.
Помимо этого, 31% мужчин признались, что фотографии женщин с кошками вызывают у них умиление, и им сразу хочется поставить лайк. Еще 39% обращают внимание в первую очередь на внешность девушки на фото. И, наконец, почти каждый десятый респондент видит в фотографии с котиком намек на то, что женщина может испытывать чувство одиночества.
Заметим, что треть девушек находят парней с питомцами на фотографиях более привлекательными. Еще четверть девушек начинают думать, что перед ними внимательный и чуткий мужчина.
61% мужчин и 55% женщин считают нормальным, если у их партнера есть только один кот. Однако 17% участников опроса готовы принять любое количество котов, потому что, по их мнению, котов не бывает слишком много. В то же время 15% женщин предпочли бы, чтобы у их партнера не было котов.
Ровно половина мужчин предпочитают знакомить партнершу со своим котом только тогда, когда будут уверены в ней. В то же время, 37% мужчин и 12% женщин готовы представить своего кота на первом же свидании. Кстати, если у партнера обнаружится аллергия на кошачью шерсть, то четверть мужчин и 43% женщин предпочтут прекратить знакомство, но не расстанутся с любимым питомцем.