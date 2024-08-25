Омичка лишилась 5 млн рублей из-за «продления договора» с мошенниками

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В пресс-центре областного УМВД рассказали о ходе следствия по делу 29-летней омички, потерявшей из-за действий мошенников более 5 млн рублей — злоумышленники смогли добиться своих целей со второй попытки общения с пострадавшей.
Как удалось выяснить следователям, девушка уже сталкивалась с мошенниками: в первую встречу они представлялись якобы специалистами оператора сотовой связи и предлагали продлить действие права пользования услугами связи — предыдущий договор, по их заверениям, уже истекал.
Но, для «проведения операции», было необходимо сообщить SMS-коды, которые должны были прийти девушке — мошенники почти добились своего: потерпевшая все же продиктовала необходимые данные, но в последний момент злоумышленники раскрыли себя, назвав устаревший адрес электронной почты.
Спустя некоторое время они предприняли новую попытку «договориться» с девушкой — только уже под видом Госуслуг: мошенники прислали ей сообщение с информацией якобы о взломе личного кабинета пользователя и номером «горячей линии» — для решения возникшей проблемы.
Собеседница рассказала потерпевшей, что на нее попытались оформить кредит, однако процесс его предоставления еще можно прервать: «оператор горячей линии» заверила девушку, что может направить запрос в Центробанк и там уже «разберутся».
Увы, что «оператор», что «представитель ЦБ» оказались липовыми: девушке предложили пройти проверку на наличие займов, в ходе которых «выяснилось», что потерпевшая должна банковским организациям более 5 миллионов рублей. Разумеется, «должнице» сразу же предложили и способ решения возникшей проблемы: оформив новые займы и переведя деньги на «безопасный счет».
Так потерпевшая за 3 дня и оформила на себя пять уже «настоящих» кредитов, на общую сумму в 5,3 млн рублей. Залогом для одного из займов стал ее автомобиль, а деньги оказались уже на счетах мошенников.
Как рассказали в полиции, расследование продолжается — устанавливаются обстоятельства и возможные подозреваемые. Но в ведомстве также напомнили и о необходимости «бросать трубку» в случае упоминаний необходимости «финансовых операций» по телефону — серьезные компании таким не занимаются.