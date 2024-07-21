«Взломали» госуслуги. Омич, опасаясь за свои данные, перевел мошенникам 2 млн рублей

Как сообщается, мошенники связались с мужчиной под видом представителя одного из операторов сотовой связи и предложили продлить договор оказания услуг. В ходе разговора лжеоператор рассказал, что неизвестные взломали личный кабинет потерпевшего на портале госуслуг — и теперь на мужчину пытаются оформить кредиты. К сожалению, ложь была убедительной: ведомый мошенниками, мужчина оформил несколько займов, установил на смартфон неизвестное приложение и перевел все средства на «безопасные счета».