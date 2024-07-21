«Взломали» госуслуги. Омич, опасаясь за свои данные, перевел мошенникам 2 млн рублей

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Как рассказали в пресс-центре УМВД по Омской области, минувшие сутки выдались особенно «урожайными» для телефонных мошенников: им удалось выманить у омичей около 3,2 млн рублей — в ведомство поступили заявления от пяти горожан.
Однако один из заявителей потерпел самый серьезный материальный ущерб: большую часть из этих средств — порядка 2 млн рублей, злоумышленники выманили у 58-летнего жителя Ленинского округа Омска.
Как сообщается, мошенники связались с мужчиной под видом представителя одного из операторов сотовой связи и предложили продлить договор оказания услуг. В ходе разговора лжеоператор рассказал, что неизвестные взломали личный кабинет потерпевшего на портале госуслуг — и теперь на мужчину пытаются оформить кредиты. К сожалению, ложь была убедительной: ведомый мошенниками, мужчина оформил несколько займов, установил на смартфон неизвестное приложение и перевел все средства на «безопасные счета».
На заявление мужчины уже отреагировали: возбуждено уголовное дело и ведутся следственные мероприятия. Как показывает статистика, собранная органами внутренних дел, в своей беде мужчина не одинок — с начала года мошенники, пользуясь разными схемами и хитростями, выманили у жителей Омской области чуть меньше миллиарда рублей.