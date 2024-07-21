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иллсютрация

«Взломали» госуслуги. Омич, опасаясь за свои данные, перевел мошенникам 2 млн рублей

21 июля 2024, 04:39
Фото: Изображение Midjourney
иллсютрация

58-летний житель Омска перевел мошенникам 2 млн рублей из-за «взлома» госуслуг

Мужчина стал жертвой классической мошеннической схемы: ему предложили «продлить договор» пользования сотовой связью, а позже сообщили, что все его паспортные данные под угрозой — ведь злоумышленники получили доступ к его кабинету госуслуг.

Как рассказали в пресс-центре УМВД по Омской области, минувшие сутки выдались особенно «урожайными» для телефонных мошенников: им удалось выманить у омичей около 3,2 млн рублей — в ведомство поступили заявления от пяти горожан.

Однако один из заявителей потерпел самый серьезный материальный ущерб: большую часть из этих средств — порядка 2 млн рублей, злоумышленники выманили у 58-летнего жителя Ленинского округа Омска.

Как сообщается, мошенники связались с мужчиной под видом представителя одного из операторов сотовой связи и предложили продлить договор оказания услуг. В ходе разговора лжеоператор рассказал, что неизвестные взломали личный кабинет потерпевшего на портале госуслуг — и теперь на мужчину пытаются оформить кредиты. К сожалению, ложь была убедительной: ведомый мошенниками, мужчина оформил несколько займов, установил на смартфон неизвестное приложение и перевел все средства на «безопасные счета».

На заявление мужчины уже отреагировали: возбуждено уголовное дело и ведутся следственные мероприятия. Как показывает статистика, собранная органами внутренних дел, в своей беде мужчина не одинок — с начала года мошенники, пользуясь разными схемами и хитростями, выманили у жителей Омской области чуть меньше миллиарда рублей.

Продолжают доверять. С начала года омичи отдали мошенникам почти миллиард рублей
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Мошенничество#УМВД#Уголовное дело#Новости#Сотовая связь#Кибербезопасность#Госуслуги#Злоумышленники#Преступления#Паспортные данные
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