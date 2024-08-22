Звонил и забирал все деньги. Молодой омич стал курьером мошеннической схемы

Результаты суда показали, что молодой человек стал курьером в схеме, которая известна как «Родственник попал в беду». Злоумышленники звонят пожилым людям, сообщая им, что их близкий попал в ДТП и срочно нуждается в деньгах для возмещения ущерба. Подобные манипуляции вызывают у пенсионеров панику и страх, что и использовали мошенники.