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Updated Сегодня, 04:18

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Звонил и забирал все деньги. Молодой омич стал курьером мошеннической схемы

22 августа 2024, 04:12
Фото: 1MI
Иллюстрация

Молодой омич забирал все накопления у пенсионеров

Мужчина выбрал себе профессию преступника, стремясь подзаработать больше денег. Теперь ему предстоит в течение двух лет отрабатывать за свои злодейства. Он звонил пенсионерам и с помощью эмоциональных уловок забирал их сбережения.

В Тарском суде Омской области вынесли приговор 19-летнему жителю Омска, который стал участником преступной группы, специализировавшейся на дистанционном мошенничестве. Молодой человек был признан виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба), рассказали в прокуратуре.

Результаты суда показали, что молодой человек стал курьером в схеме, которая известна как «Родственник попал в беду». Злоумышленники звонят пожилым людям, сообщая им, что их близкий попал в ДТП и срочно нуждается в деньгах для возмещения ущерба. Подобные манипуляции вызывают у пенсионеров панику и страх, что и использовали мошенники.

Курьер забирал у встревоженных граждан их накопления и передавал деньги на счета сообщников, оставляя себе небольшой процент. В результате действий этой преступной группы два жителя города Тары лишились 220 тысяч рублей. Однако третий пенсионер, заподозрив обман, обратился в полицию. В момент передачи 123 тысяч рублей курьер был задержан правоохранительными органами.

Суд учёл все обстоятельства дела и назначил осуждённому наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Кроме того, курьер добровольно возместил причинённый материальный ущерб.

Ранее Город55 сообщал об омиче, который искал продавцов детских товаров на сайте объявлений, говорил, что он женщина, а потом крал все их сбережения.

300 тысяч ущерба. Суд рассмотрит дело омича, «разводившего» продавцов детских товаров
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#Кристина Антоносян#Общество#Происшествия#Омск#Пенсионеры#Мошенничество#Новости
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